Indien: Die Basis ist Gemüse und Hülsenfrüchte

In wohl keinem anderen Land werden Gemüse und Hülsenfrüchte vielfältiger zubereitet als in Indien. Der Bohneneintopf Dal ist dabei nicht wegzudenken. Von Region zu Region gibt es große Unterschiede. Denn der Eintopf besteht aus lokalen Gemüsesorten, also solchen, die vor Ort wachsen - abhängig von der Saison. Dal gibt es mit grüner Mango, Kokosnuss, Tomaten, sogar mit Fischköpfen.

Linsen und Bohnen sind reich an Proteinen und Ballaststoffen. Sie lassen sich einfach anbauen, brauchen wenig Wasser und passen sich den Gegebenheiten an. Die amerikanische "Food and Agriculture Organization" nennt sie sogar "climate smart", also klima-clever.