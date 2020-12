Das ist Basti Brücklmaier aus München . Der 28-Jährige ist derzeit mit der Produktion weihnachtlicher Stollen beschäftigt. Hinein kommen Butter, ganze Mandeln, Milchpulver, Pfeffer und Rosinen, sowie die Macadamianuss - auch bekannt also Königin der Nüsse. A propos Königin: Bastis Stollen hat es zu einigem Ruhm gebracht. Den niemand geringeres als die Königin von England - nebst ihrer Familie - gehört zu Bastis Stollenkunden. Und das kam so: "Kurz gesagt, ich hab den Stefan (Pappert), der ist unter anderem Koch bei der Queen und auch Koch auf der Wiesn. Den hab ich auf der Wiesn kennengelernt. Und wir haben uns gut verstanden und unterhalten und immer mal wieder Kontakt gehabt. Und ich hab ihm dann zu Weihnachten einen Stollen einfach als Geschenk geschickt. Und der hat ihm so geschmeckt, dass er ihn mitgenommen hat mit auf Schloss Windsor, da hat er ihn seinen Kollegen gegeben zum Probieren. Und die haben gesagt, der ist so gut, lass ihn doch mal die Queen probieren und der hat er auch geschmeckt und so ist das ganze dann zustande gekommen." Und wer das kaum glauben kann, sieht hier die Videobotschaft des Kochs der Königin von England: "Wir haben hier den Stollen von Basti für die Queen natürlich und den ganzen Royal Household. Es ist eine super geile Sache, dass wir das rüber bekommen, dass der Sebastian uns auch die Möglichkeit gibt, dass ich den Stollen schon letzter Jahr vorbereiten konnte, schon da hatte, dieses Jahr das erste Mal voll bekommen. Es ist auf jeden Fall für uns super schön aus Bayern unseren Stollen zu haben." Und der Basti in München weiß das zu schätzen: "Wenn man an solche Persönlichkeiten sein Endprodukt dann liefern kann und es denen auch schmeckt, so dass sie es dann wieder haben wollen, das macht einen natürlich einen stolz und es ist eigentlich - ich weiß, das ist in dem Zusammenhang ein bisschen blöd gesagt - aber es ist eigentlich wie ein Ritterschlag." Ja, das Wissen um derart prominente Kundschaft setzt der Stollenproduktion die Kone auf - und der Stollen der Bäckerei Brücklmaier in München backt und verkauft sicher gleich noch mal so gut.