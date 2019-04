Ein Sandwichtoaster ist wohl einer der besten Erfindungen unter den Küchengeräten: Zwischen zwei heißen Eisenplatten legt man Toast, Schinken und Käse hinein und in nur wenigen Minuten hat man ein fertiges Sandwich. Der perfekte Snack für Zwischendurch. Wenn dabei nicht der Käse in alle Schlitze des Sandwichtoasters laufen würde ...

Wer faul ist, säubert das Gerät erst am nächsten Tag. Dann kann es vorkommen, dass man so fest schrubbt und kratzt, dass sich die Schicht des Toasters löst. Das wäre weniger gut. Schließlich möchte man noch weitere Toasts darin zubereiten. Also am besten noch reinigen, wenn das Gerät noch nicht ganz abgekühlt ist. Dann besteht aber die Gefahr, dass man sich verbrennt. Was kann man also tun?

Sie werden nie wieder anders Sandwiches toasten

Es gibt einen großartigen Trick, wie man vermeidet, dass der Käse überall hängen bleibt. Eine Twitter-Userin hatte diesen jüngst im sozialen Netzwerk gepostet. Sie hat ihn nicht erfunden, traf aber bei der Twitter-Community einen Nerv. Fast 3.000 Leute ließen ein Like da, er wurde über 500 Mal retweetet. Dabei ist der Trick so simpel, wie das Zubereiten des Sandwiches selbst.

Wer sich das Leben leicht machen und das Sandwich in Ruhe genießen möchte, der sollte sich diesen Lifehack zu Herzen nehmen: Legen Sie einfach Backpapier in den Sandwichtoaster und toasten Sie erst dann ihre belegten Brötchen.

So simpel, so effizient. Dieser Meinung ist auch die Twitter-Userin, die den Trick gepostet hat. Sie findet, "wer auch immer diesen Lifehack erfunden hat, gehört für irgendeinen Nobelpreis vorgeschlagen".

