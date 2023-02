In Kinderlebensmitteln steckt viel zu viel Zucker

Ökotest Eltern aufgepasst! In diesen vermeintlich gesunden Produkten steckt viel zu viel Zucker drin

von Denise Snieguolė Wachter Lebensmitteln, die sich an Kinder richten, stecken oft voller Zucker. Dreist dabei ist, dass die Hersteller die Produkte als gesund bewerben. Das ist gefährlich! Ökotest hat sich die Tricks der Industrie genauer angesehen.

Die Masche ist immer die Gleiche: Viele Lebensmittel, die sich an Kinder richten, werden oft als gesund beworben, dabei steckt in ihnen viel zu viel Zucker drin. Das liegt auch daran, dass die Werbung zum Teil irreführend ist. Ökotest hat sich 40 Kinderlebensmittel genauer angesehen und warnt: Eltern müssen genau aufpassen. Der Aufdruck "ohne Zuckerzusatz" klingt zwar verlockend, stimmt so aber nicht.

Es fängt schon bei den Kleinsten an: Alete beispielsweise bietet einen Babybrei mit Keksgeschmack zum Trinken an sowie Babykekse ab dem achten Monat. Beide Produkte sind gezuckert, auch der Milupa Milchbrei Stracciatella von Danone gezuckert. Solche Produkte sollte es für Säuglinge unter einem Jahr gar nicht geben. "Ohne Zuckerzusatz" heißt hier nur, dass kein raffinierter Zucker zugesetzt wurde. Sirup, Saftkonzentrate und Dicksäfte aber schon, die sind nicht gesünder.

Finger weg von den Quetschies!

Auch die von Eltern gern gekauften Quetschies enthalten ähnlich viel Zucker wie die Kekse. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte verarbeitetes Obst nicht mehr als 10 Prozent Zucker pro 100 Gramm enthalten. Dabei spielt es keine Rolle, dass es sich um Fruchtzucker handelt. Auch der ist in dieser Menge nicht gesund. Die Quetschie-Produkte überschreiten den empfohlenen Wert der WHO.

Weiter geht es mit Frühstückscerealien: Der traurige Rekordhalter ist ein Klassiker. Mit einer 40-Gramm-Portion Kellogg's Frosties haben Kinder bereits 99 Prozent der empfohlenen Zuckermenge weggenascht, die sie an einem Tag nicht überschreiten sollten. Weitere Süßigkeiten sind nach so einem Frühstück eigentlich nicht mehr drin.

Ähnlich sieht es bei Joghurts mit Fruchtanteil aus, auch hier sollten Eltern genau auf den Zuckergehalt achten. Sowie bei Tomatensaucen, die extra für Kinder ausgelobt sind, oder Ketchup, dessen Werbung sich gezielt an Kinder richtet. Diese Produkte enthalten viel zu viel Zucker. Es gibt aber ein positives Beispiel, das zeigt, dass es geht, wenn. man will: Die Ppura Kinder Tomatensauce Bio kommt ganz ohne süßende Zusätze wie Apfelsaftkonzentrat aus.

