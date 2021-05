Sehen Sie im Video: Ökotest entdeckt schimmelige Tomaten in jeder fünften Sorte passierte Tomaten.













Mal eben eine leckere Pasta mit Tomatensauce gekocht. Das geht am schnellsten mit den fertig passierten Tomaten aus dem Supermarkt.

Doch bei der Auswahl der Produkte ist Vorsicht geboten. Ökotest hat jetzt 50 Sorten passierte Tomaten getestet und zum Teil unappetitliche Ergebnisse erhalten.

Klar, Bio-Qualität bedeutet dabei: Anbau ohne synthetische Pestizide und Kunstdünger.

Aber Ökotest warnt jetzt: Vor allem Bio-Produkte sind mit Schimmelpilzgiften belastet.

Das bedeutet, bei der Herstellung sind schimmelige Tomaten in Gläser und Dosen gewandert.

Die entdeckten bedenklichen Schimmelpilzgifte zählen zu den Alternariatoxinen. Ökotest kritisiert Schimmelpilzgifte, weil sie ein mögliches Gesundheitsrisiko bergen. So hat das Gift Alternariol (AOH) in Zellstudien das Erbgut geschädigt und eine östrogenähnliche Wirkung gezeigt. Auch die im Test häufiger festgestellte Tenuazonsäure (TEA) hat laut Ökotest in Tierversuchen die Bildung körpereigener Proteine gehemmt, was zu Organschäden führen könnte.

Drei der vier besonders deutlichen Belastungen mit Pilzgiften hat das beauftragte Labor in Bio-Produkten gefunden. Aber das muss nicht sein, denn in 19 von 27 Bio-Produkten wurden keine verschimmelten Tomaten verwendet, hier wurde sorgfältiger aussortiert.

