von Denise Snieguolė Wachter Bei Pfannen haben Sie die Qual der Wahl: Es gibt sie beschichtet, aus Gusseisen oder aus Edelstahl. Aber welche Pfanne eignet sich wofür? Wir erklären Ihnen die Unterschiede.

In der Küche spielen Pfannen eine Hauptrolle: für kross gebratene Steaks, für fluffige Pfannkuchen oder um Gemüse etwas Farbe zu geben. Wenn es ums Braten geht, ist die Wahl der richtigen Pfanne entscheidend. Doch welche ist die richtige für Ihre Bedürfnisse? Wir tauchen mit Ihnen in die Welt der Pfannen ein und erklären die Unterschiede zwischen beschichteten, Gusseisen- und Edelstahlpfannen.

Beschichtete Pfannen: Die Allrounder

Beschichtete Pfannen sind in modernen Küchen nicht wegzudenken. Ihre Oberfläche ist in der Regel mit einer Antihaftbeschichtung aus Teflon oder Keramik überzogen, was das Anhaften von Lebensmitteln minimiert und die Reinigung erleichtert. Diese Pfannen eignen sich am besten für das Braten von Eiern, Pfannkuchen und Fischfilets. Sie erfordern jedoch besondere Pflege, da die Beschichtung empfindlich sein kann. Verwenden Sie keine scharfen Utensilien und vermeiden Sie übermäßige Hitze, um die Lebensdauer Ihrer beschichteten Pfanne zu verlängern.

Gusseisenpfannen: Die Altbewährten

Gusseisenpfannen sind die Klassiker der Küche und haben eine lange Geschichte. Sie zeichnen sich durch ihre hervorragende Wärmespeicherung und -verteilung aus, was sie ideal für das Braten von Steaks, Bratkartoffeln und Schmorgerichten macht. Diese Pfannen sind jedoch schwerer als andere Modelle und erfordern etwas mehr Pflege. Vor allem Burger und Steaks gelingen in diesen Pfannen am besten. Dafür müssen sie aber richtig eingebrannt und regelmäßig mit Öl eingerieben werden, um Rost zu verhindern und die Antihaft-Eigenschaften zu verbessern. Mit der Zeit entwickeln sie eine natürliche Patina, die den Geschmack Ihrer Gerichte verbessert.

Edelstahlpfannen: Die Profi-Wahl

Edelstahlpfannen sind die Wahl der Profis in der Küche. Sie sind robust, langlebig und können hohe Temperaturen aushalten. Diese Pfannen sind ideal für das Anbraten von Fleisch und das Braten von Gemüse bei hoher Hitze. Sie sind auch spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Der einzige Nachteil ist, dass sie nicht die gleiche Antihaftwirkung wie beschichtete Pfannen haben. Daher kann das Verwenden von etwas mehr Öl oder Butter erforderlich sein, um ein Anhaften zu verhindern.

Fazit: Die Wahl liegt bei Ihnen

Die Wahl der richtigen Pfanne hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Kochgewohnheiten ab. Die Faustregel besagt, dass Sie nicht mehr als zwei Pfannen für einen Vier-Personen-Haushalt benötigen. Wenn Sie nach einer einfachen Reinigung und Antihaft-Eigenschaften suchen, sind beschichtete Pfannen die beste Wahl. Für traditionelle Köche, die den rustikalen Charme mögen, sind Gusseisenpfannen ideal. Profiköche und Liebhaber von scharfem Anbraten werden mit Edelstahlpfannen glücklich sein. Probieren Sie verschiedene Pfannen aus, um herauszufinden, welche am besten zu Ihnen passt.

