Spaghetti alla Carbonara

Für 5 Portionen

200 g durchwachsener Bauchspeck vom Schwein (in Scheiben, Pancetta)

1–2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

500 g Spaghetti

Salz

200 g Käse ( z.B. geriebenen Parmesan und Pecorino)

2 Eier (Größe M)

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1. Speck in 1 cm breite Streifen schneiden. Knoblauch flach drücken und in einer breiten Pfanne bei milder Hitze im Öl erwärmen. Die Speckstreifen dazugeben und unter Wenden kross braten.

2. Spaghetti in reichlich Salzwasser nach Packungsangaben kochen.

3. Eier und Käse in einer Schüssel verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Den Speck auf Küchenpapier abtropfen lassen, Knoblauch entfernen. Spaghetti abgießen, in die große Schüssel geben, mit der Eiermischung übergießen und zügig mischen. Anschließend den Speck unterheben und auf den vorgewärmten Tellern anrichten, nochmals mit Pfeffer bestreuen und mit dem restlichen Käse servieren.