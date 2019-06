Eigentlich müsste dies gar nicht erwähnt werden: Natürlich kommt es beim Grillen von Fleisch vor allem auf die Qualität des Rohstoffs an. Deshalb sollte man beim Kauf immer darauf achten, woher das Tier stammt, wie es gelebt und vor allem was es gefuttert hat. Edel-Fleischstücke sind Welten von sogenannten "Steaks" aus dem Supermarkt oder Discounter entfernt. Beachtet man diese eine Grundregel - die der Qualität - entscheidet über den Geschmack außerdem die richtige Zubereitung.



Sie brauchen für das perfekte Steak nicht unbedingt einen High-Tech-Grill, es kommt auf die Temperatur an und eine gute Steakpfanne tut es auch. Sie sollten wissen, dass Grill und Pfanne sehr heiß sein müssen und Sie das Fleisch erst wenden, wenn es nicht mehr am Grillrost bzw. an der Pfanne klebt.

Neun Tipps fürs perfekte Steak

Für Benutzer von Gas-, Elektro- oder Kohlegrills gibt es neun Schritte, die zum perfekten Steak führen:

Der Grill muss heiß sein Steaks immer bei Zimmertemperatur braten (Ausnahme: Wagyu!) Empfehlenswert ist es, das Fleisch vorher etwas einzuölen, damit das Fleisch nicht am Grillrost hängen bleibt Würzen Sie Ihr Steak am besten erst nach dem Grillen, so können die Gewürze nicht verbrennen und das Fleisch entfaltet sein volles Aroma. Richtigen Abstand des Rostes zum Fleisch einstellen. Bei Steaks mit höherem Fettanteil sollte man darauf achten, dass das austretende Fett nicht direkt in die Flamme oder Glut tropft. Dadurch entsteht eine offene Flamme, die das Fleisch verbrennt Das Steak regelmäßig wenden, damit sich die Fleischsäfte optimal verteilen können Immer eine Grillzange benutzen Garpunkt per Handballentest oder mit einem Fleischthermometer bestimmen Das Steak nach dem Grillen ein paar Minuten ruhen lassen





Hier finden Sie weitere Informationen, zu allen Edelfleisch-Stücken, welche Grillvorbereitungen Sie treffen sollten, wie ein "Branding" entsteht und wie Sie erkennen, welche Garstufe das Fleisch hat.

Außerdem gibt es hier genauere Informationen zu den einzelnen Edel-Fleischstücken:





