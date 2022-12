Das Geheimnis an dieser Nudel-Bowl liegt an ihrer Aromatik und den besonderen Zutaten, die in das Rezept fließen: Dan-Dan-Nudeln mit Blumenkohl

von Denise Snieguolė Wachter Der Hamburger Marcel Stut, der unter anderem Tim Mälzers Kochbücher konzipiert, wollte eigentlich nie ein Restaurant eröffnen. Genau dort aber hat die Autorin ihn getroffen und die besten "Nudeln mit Sauce" ihres Lebens gegessen.

Zweimal brennt Marcel Stut der Szechuan-Pfeffer an, der in einem Topf auf einem Induktionsherd hinter dem Tresen seinen zitronigen Duft verströmt. Feine Rauchsäulen steigen auf. Zu vertieft erzählt Stut von der nordchinesischen Küche, der Vielfalt der Zutaten und darüber, wie er Tim Mälzers Respekt gewonnen hat. Aber dazu später mehr.

Marcel Stut und sein Team machen die Weizennudeln mittlerweile selbst. Kein Fertigprodukt hat ihren Ansprüchen genügt. © Aliona Kardash

Gerade zieht Stut schier meterlange Weizennudeln aus einem Topf in seinem Restaurant. Das Restaurant, das es eigentlich gar nicht geben dürfte: "Niemals wollte ich eins eröffnen", sagt er und lacht dabei. Doch mit fünf Partnern, einem davon gehört das Dim-Sum-Haus in Hamburg, hat Stut es dann doch gewagt: Seit vier Monaten ist das "Batu" in der Hamburger Sternschanze geöffnet. Hier gibt es "Dumplings und Nudeln mit Saucen", sagt Stut. Alle Rezepte sind an die nordchinesische Szechuan-Küche angelehnt, aber mit saisonalen Zutaten. Die Kombination zieht schon jetzt Gäste aus der ganzen Welt an. Chinesen, Dänen und Amerikaner waren schon da, Tim Mälzer aß hier auch schon. Am Wochenende gibt es bereits Wartelisten. Der Ritterschlag für ein Restaurant. Was macht Stut anders?

Hier gibt's Küche, die nicht langweilig ist. Gerichte mit einer Aromatik, die man hierzulande nicht kennt. Zutaten wie fermentierte, schwarze Bohnen, eingelegte Senfblätter oder schwarzen Kardamom, der wie eine dicke Muskatnuss aussieht, werden auf so kreative Weise kombiniert, dass es nur so "Boom, Bäng, Bäng" im Mund macht. Die Nudeln sind selbstgemacht, weil die, die es im Asia-Supermarkt gibt, nicht den Ansprüchen der Restaurantbetreiber entsprechen. Hoisin-Sauce, eine Sauce aus fermentierten Sojabohnen, Knoblauch, Essig, Gewürzen und mehr, produzieren die Köche auch lieber auf ihre Weise.

Betritt man das "Batu" fühlt man sich in einer anderen Welt. © Aliona Kardash

"Wir kochen so, wie es uns am besten schmeckt"

Stut steht nicht in der Küche, ist aber für die Rezepte und die Speisekarte verantwortlich. Mittlerweile bringen sich die Köche auch immer mehr ein. Eine Besonderheit: Alle Köche, bis auf den Dim-Sum-Meister, kommen gerade aus der Ausbildung. "So sind sie noch frisch und flexibel für Neues und brennen richtig dafür, was sie machen", erklärt Stut. Günstiger sind sie allemal.

Obwohl Stut kein ausgebildeter Koch ist, wurde ihm die Liebe zum Essen in die Wiege gelegt. Seine Mutter hat chinesische Wurzeln und bis Stut 13 Jahre alt war und anderes Essen forderte, kochte sie ausschließlich Szechuan-Gerichte. Die Reiseziele in der Familie wurden danach ausgesucht, wo es das beste Essen gab. Also ging's meistens nach Italien, in Spanien gab es schließlich nichts Richtiges, fanden seine Eltern.

Jahrelang war Marcel Stut Koch in der "Essen und Trinken"-Küche. Jetzt führt er sein eigenes Restaurant. © Aliona Kardash

Der Name des Restaurants "Batu" ist keine reine Erfindung, sondern die Kurzform von "Bamboo and the Turtle", eine Kindergeschichte mit einem kleinen Jungen und einer Schildkröte, die eine Reise machen und auf der Suche nach einem Drachen sind, der die Welt erschaffen hat. Eine Reise macht Stut in seinem Restaurant auch. Manchmal sind die Gaumen die Aromatik im "Batu" dann doch nicht gewöhnt. Es gab schon mal einen Gast, der einen Notarzt rufen wollte, weil sein Mund so betäubt war. Das lag aber nur am Szechuan-Pfeffer. Stut und sein Team würzen seitdem etwas dezenter. "Wir kochen nicht traditionell, wir entwickeln die Rezepte so weiter, wie es uns am besten schmeckt", erklärt Stut.

Tim Mälzer lag unterm Tisch

Seit 2009 entwickelt Stut auch die Kochbücher von Tim Mälzer. Den Respekt des berühmten Kochs verdankt Stut einem Chiliöl: Mälzer schlug einmal im Monat in der "Essen und Trinken"-Küche auf, weil er zur Rezeptbesprechung für das Magazin "Essen und Trinken für jeden Tag" kam. Stut arbeitete zu der Zeit als Koch dort. "Er hat immer blöde Sprüche geklopft und lief öfter mal mit einer Chilischote im Mund herum", erzählt Stut. "Ich esse auch gern scharf und hatte gerade ein Chiliöl zubereitet." Mälzer fragte Stut, was er da machen würde. "Ich nahm einen Zahnstocher und tauchte ihn in das Öl, das tat schon weh. Mälzer nahm einen ganzen Teelöffel davon." Erst passierte nichts, dann trank Mälzer zwei Liter Milch. "Die Besprechung musste ausfallen, weil Mälzer unterm Tisch lag. Ab dem Zeitpunkt mochte er mich sehr gern", sagt Stut.

Derweil gibt Stut Cashewmus mit Sojasauce in eine Schüssel, platziert die ellenlangen Weizennudeln darauf und toppt das Ganze mit aromatischen Blumenkohl und jeder Menge Gewürzen, frischen Kräutern und Erdnüssen. Der Geschmack ist einmalig: vollmundig, würzig und überraschend anders. Ich glaube, ich habe gerade die besten Nudeln mit Sauce meines Lebens gegessen.