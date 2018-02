Andere Länder, andere Sitten: Das trifft vor allem für Geschäftsessen im Ausland zu. Die Regeln dafür können von Land zu Land stark variieren. Wer sich keine Gedanken über Kultur oder Traditionen macht, kann beim Geschäftsessen schnell ins Fettnäpfchen treten und einen negativen Eindruck auf den möglichen Geschäftspartner machen. Wer beispielsweise in Japan ungefragt als Erster zu essen beginnt, wird es später schwer haben, einen Deal abzuschließen. Schließlich geht es bei dieser fatalen Geste um Respekt. Nur der Ehrengast oder die älteste Person am Tisch darf mit dem Mahl beginnen. Wer Glück hat, auf den trifft eines der beiden Optionen vielleicht sogar zu. Dann kann man dies als Bildungslücke abtun. Oder man beschäftigt sich schon vor Abreise ins Ausland mit den Sitten des jeweiligen Landes.

Deutschland=Pünktlichkeit, Frankreich=Verspätungen erlaubt

Wie unterschiedlich die Vorstellungen sind, was zum guten Ton bei Geschäftsessen gehört, wird schon allein bei unserem Nachbarn Frankreich deutlich. Für die Deutschen wäre es ein Unding, wenn ein Geschäftspartner auch nur fünf Minuten zu spät kommen würde. In Frankreich würde man mit Erstaunen reagieren, würde ein Business-Lunch pünktlich beginnen. Wer sich mit Franzosen verabredet, wird in den meisten Fällen etwas warten müssen. Übel nehmen, darf man es ihnen aber nicht.

Die Regeln gelten für alle Dinner-Partys

Ganz abgesehen davon, gibt es natürlich auch bestimmte Regeln, die in jedem dieser Länder gelten. Charles MacPherson ist als längjähriger Butler tätig und hat bereits sein zweites Buch veröffentlicht. In "The Pocket Butler: A Compact Guide to Modern Manners, Business Etiquette and Everyday Entertaining" fasst er zehn Punkte zusammen, wie man sich beim Essen in Gesellschaft zu benehmen hat, und was man unbedingt vermeiden sollte. MacPherson kann auf eine langjährige Erfahrung als Butler zurückblicken – seit 26 Jahren steht er im Dienst prominenter Familien auf der ganzen Welt.