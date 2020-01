Eine französische Ikone ist vom Sockel gestürzt: Zwei Jahre nach dem Tod von Gastronomie-Papst Paul Bocuse hat das von ihm gegründete Restaurant bei Lyon seinen dritten Stern im Michelin-Führer verloren, wie die Gastronomie-Bibel am Freitag mitteilte. Das Bocuse-Restaurant hielt die höchste Auszeichnung seit 55 Jahren ohne Unterbrechung.

"Die Qualität des Etablissements bleibt hervorragend, aber nicht mehr auf dem Niveau von drei Sternen", erklärte der einflussreiche Michelin-Verlag. In der Neuauflage des Gastro-Führers, die am 27. Januar erscheint, wird das Bocuse-Restaurant nur noch mit zwei Sternen geführt - eine Premiere seit 1965.

Das Team ist "erschüttert"

Das Kochteam des degradierten Bocuse-Restaurants "L'Auberge du Pont de Collonges" zeigte sich "erschüttert von dem Urteil der Testesser". "Eines wollen wir nie verlieren: Die Seele von Monsieur Paul", erklärte die Familie des Spitzenkochs, der im Januar 2018 im Alter von 91 Jahren gestorben war.

Bocuse galt in Frankreich als "Jahrhundertkoch". Der Wegbereiter der "Nouvelle Cuisine" war international so bekannt wie kaum ein anderer französischer Gastronom. Sein Markenzeichen waren erstklassige, frische Zutaten wie Butter, Sahne und Wein und eine meisterliche Zubereitung.

Aber auch an der Feinschmecker-Bibel wurde Kritik laut: "Die Leute vom Michelin-Führer wissen nicht mehr, was gutes Essen ist", sagte der bekannte Gastronomie-Kritiker Périco Légasse dem Sender France Info. Er habe zunächst an eine Falschmeldung geglaubt, als er die Nachricht vom Entzug des dritten Sterns für das Bocuse-Restaurant gehört habe.

Michelin-Chef überbrachte Nachricht persönlich

"Die Sterne des Michelin-Führers sind nicht erblich, sie müssen verdient werden", sagte Michelin-Chef Gwendal Poullennec dagegen dem Sender RTL. Er war persönlich nach Lyon gereist, um dem Bocuse-Team die schlechte Nachricht zu überbringen.

Einige Gastronomie-Kritiker hatten bereits vor dem Tod von Bocuse bemängelt, die Küche des berühmten Restaurants werde ihrem Ruf nicht mehr gerecht. Daraufhin startete das Kochteam eine Offensive unter dem Motto "Tradition in Bewegung" - aber ohne die Gaumen der Testesser zu überzeugen.

Bocuse hatte sein Stammhaus in seinem Geburtsort Collonges-au-Mont d'Or am Ufer des Flusses Saône gegründet. Er lebte bis zuletzt in der darüber liegenden Wohnung. Das Spitzenrestaurant zieht auch heute noch Feinschmecker aus aller Welt an. Derzeit ist es wegen Umbauarbeiten geschlossen, die Wiedereröffnung ist am Freitag kommender Woche geplant.