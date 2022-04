Sehen Sie im Video: 3 - Zutaten - Rezepte für gesunde und leckere Engery - Balls.













Energy-Balls haben sich zu einem echten Trend-Snack entwickelt.

Vor allem, wenn die Zubereitung so schnell und einfach geht, wie in diesen 3-Zutaten-Rezepten:

1. Cacao Bites

Alles, was Sie dafür brauchen:

115 g Walnüsse

200 g Datteln

2 TL Kakao

2.Erdnussbutter Energy Balls

Alles, was Sie dafür brauchen:

60 g Kakao

3 TL Ahornsirup

240 g Erdnussbutter

3. Kokos Energy Balls

100 g Datteln

100 g Mandeln

30 g Kokoschips

Die Zubereitung ist bei jedem Rezept gleich:

Zuerst geben Sie die Zutaten in einem Standmixer und zerkleinern diese zu einer klebrigen Masse.

Aus der Masse formen Sie anschließend kleine Bällchen.

Fertig ist der gesunde und leckere Snack. Guten Appetit!

Mehr