Sehen Sie im Video: Leckeren und gesunden Kartoffel-Kürbis-Auflauf aus ingesamt nur fünf Zutaten.









Herbst-Zeit ist Kürbis-Zeit – und was bietet sich da mehr an als ein leckerer Kartoffel-Kürbis-Auflauf?

Und das ist gesund – denn Kürbis steckt voller Vitamine und Mineralien.

Das Gute: Für dieses köstliche Rezept benötigen Sie nur wenige Zutaten.

Alles, was Sie dafür brauchen:

200 ml Milch

200 ml Sahne

500 g Hokkaido

700 g Kartoffeln

100 g geriebener Käse





Zuerst heizen Sie den Backofen auf 180° Celsius Umluft vor.

Anschließend schälen Sie die Kartoffeln und schneiden diese in dünne Scheiben.

Danach halbieren Sie den Kürbis, entkernen ihn und schneiden ihn in gleichmäßige, dünne Scheiben.

Anschließend verrühren Sie die Milch mit der Sahne.

Danach würzen Sie das Gemisch mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat.

Nach Belieben können Sie auch etwas Knoblauch hinzugeben.

Die Auflaufform fetten Sie anschließend mit etwas Butter ein.

Danach geben Sie die Kartoffeln- und Kürbisschscheiben abwechselnd in die Form.

Im Anschluss gießen Sie die Milch-Sahne-Mischung darüber.

Dann muss der Auflauf für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen.

Danach verteilen Sie den geriebenen Käse über dem Auflauf.

Zum Schluss stellen Sie den Auflauf für weitere 20 bis 30 Minuten in den Backofen.

Guten Appetit.

Mehr