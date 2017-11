Serviettenknödel mit Nüssen

Für 6–8 Portionen

300 g Laugengebäck

100 g Walnusskerne

1 Handvoll helle Staudensellerieblätter

1 EL Thymian

1 EL Majoran

1 mittelgroße Zwiebel

30 g Butter

200 ml Milch

3 Eier (Größe M)

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Muskatnuss, frisch gerieben

außerdem: 1 sauberes Mulltuch oder Küchentuch, plus Küchengarn zum Binden

1. Salz vom Laugengebäck abstreifen, das Gebäck in Würfel schneiden und in eine Schüssel geben.

2. Nüsse grob, Kräuter fein hacken. Zwiebel häuten, würfeln und in Butter farblos dünsten. Milch leicht erwärmen und mit den Eiern verquirlen. Alles zum Laugengebäck geben, herzhaft mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, die Masse mit sauberen Händen mischen und 30 Minuten quellen lassen.

3. Ein leicht feuchtes Mulltuch auf der Arbeitsfläche ausbreiten, darauf die Knödelmasse zu einer ca. 25 cm langen Rolle formen (der Topfbreite entsprechend), sehr fest in das Tuch einwickeln, die Enden verdrehen und zubinden.

4. Reichlich Salzwasser in einem breiten Topf zum Kochen bringen und die Rolle darin 20–30 Minuten kochen (siehe Tipp). Den Knödel aus dem Tuch wickeln und in daumenbreite Scheiben schneiden.

Tipps:

Zur Arbeitserleichterung bereitet man die Knödelmasse drei Tage im Voraus, lagert sie kühl und kocht sie erst 30 Minuten vor dem Servieren.

Gegarte Servietten-knödelscheiben lassen sich einfrieren und in Butter aufbraten.

Mit Küchengarn an einen Löffel gebunden, lässt sich der Knödel ins Kochwasser hängen und auch leicht wieder herausnehmen