Wer gesund leben will, muss sich bewusst ernähren und sich bewegen. Wie das kulinarisch gelingen kann, lesen Sie in unserer aktuellen Titel-Geschichte und exemplarisch an diesem Rezept.

Wer unregelmäßig, sehr schnell und viel Süßes isst, wer ungesunde Lebensmittel konsumiert und viel Stress hat, lebt ungesund. Dabei können Sie sich sehr wohl gesund essen. Das bestätigt auch Ernährungmedizinerin Yurdagül Zopf, die das Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport an der Universitätsklinik in Erlangen leitet. Wer abnehmen möchte, braucht Disziplin und etwas Bewegung. Wie das gelingen kann, lesen Sie .

Glasnudelsalat mit Sticky Tofu

Zutaten für 2 Personen:

1 rote Paprikaschote

2 Möhren

2 Lauchzwiebeln

150 g dünne Reisbandnudeln oder Glasnudeln

1 Knoblauchzehe

1 Stück (ca. 2 cm) frischer Ingwer

2–3 EL Olivenöl

3 EL helle Sojasoße

3 EL Ahornsirup

1 TL Sesamöl

Salz, Pfeffer

1–2 EL Dinkelmehl

200 g Tofu natur

2 EL cremiges Erdnussmus

1–2 EL Apfelessig (alternativ: Reisessig)

Koriander nach Belieben

Zubereitung:

1. Paprika putzen, entkernen und in feine Streifen schneiden. Möhren putzen, schälen und in feine Stifte schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Reisnudeln nach Packungsanweisung zubereiten.

2. Für die Marinade Knoblauch und Ingwer schälen, fein hacken. Mit 1 EL Olivenöl, 2 EL Sojasoße, 2 EL Ahornsirup und ½ TL Sesamöl in einer kleinen Schüssel verrühren. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

3. Mehl in einen tiefen Teller geben. Tofu längs dritteln, in ca. 3x3 große Stücke schneiden und von beiden Seiten mehlieren. 1–2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Tofu darin bei mittlerer Hitze unter Wenden goldbraun braten. Mit der Marinade ablöschen. Herd sofort ausschalten. Marinade mit der Restwärme leicht einköcheln lassen. Tofu dabei einmal wenden. Pfanne vom Herd nehmen.

4. Für das Dressing Erdnussmus, Essig, 1 EL Sojasoße, 1 EL Sirup, 1–2 EL Wasser und ½ TL Sesamöl verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nudeln, Gemüse und Dressing vermengen. Mit sticky Tofu und nach Belieben mit Koriander anrichten.

Zubereitungszeit 30–40 Minuten

Nährwerte pro Person: 750 kcal, 14 g E, 31 g F, 98 g KH

Wer eine Fleisch-Alternative zum Tofu möchte, findet diese hier:

Flexitarisch: Pulled Chicken (gebratene Hähnchenbrust, grob zerzupft) oder gebratene Rinderstreifen.

Benefits:

Glutenfrei, zuckerfrei, proteinreich, Ballaststoffe, Omega-3-Fettäuren, Vitamin C, A, B-Vitamine, Kalium, Magnesium, Zink, Eisen.

Rezept: Andra Schmidt