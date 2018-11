Tacos mit Hackfleisch

Für 4 Portionen benötigen Sie:

1 Esslöffel Öl

1 Zwiebel

1/2 Teelöffel Chilipulver

1 Teelöffel Paprikagewürz

1 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel

1 Teelöffel gemahlener Koriander

1/2 Teelöffel Oregano

1 Teelöffel Zucker

1 Teelöffel Salz

500 Gramm Rinderhackfleisch

2 Esslöffel Tomatenmark

12 kleine Taco-Schalen

4 große zerkleinerte Eisbergsalatblätter

190 Gramm geriebener Cheddar

100 Gramm Tomatensalsa

Und so geht's

1.Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad vor.

2.Erhitzen Sie das Öl in einer Pfanne.

3.Braten Sie die Zwiebeln darin an.

4.Geben Sie den Knoblauch dazu und braten ihn eine Minute mit an.

5.Rühren Sie alle Gewürze ein.

6.Lassen sie alles bei mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten dünsten.

7.Geben Sie nun das Fleisch dazu und braten es scharf an.

8.Geben Sie 3 Esslöffel Wasser hinzu.

9.Braten Sie das Fleisch 5 bis 10 Minuten lang unter ständigem Rühren.

10.Erwärmen Sie die Taco-Schalen 5 Minuten lang im Ofen.

11.Stellen Sie alles in Schalen auf den Tisch. Jeder kann sich seinen Taco individuell füllen. Fertig.