Gemüsepizza

Zutaten für 4 Personen:



- 1 Esslöffel Salz

- 1 Teelöffel Zucker

- 20 Gramm frische Hefe

- 4 Esslöffel Olivenöl

- 250 Gramm Dinkelmehl

- 200 Gramm Weizenmehl

- 200 Gramm Champignons

- 100 Gramm Zucchini

- 1 rote Paprika

- 200 Gramm Tomaten

- 50 Gramm Gouda

- 200 Gramm Mozzarella

- 10 Esslöffel passierte Tomaten

- Pfeffer





Zubereitung:



- 250 Milliliter lauwarmes Wasser mit den Salz, Zucker, Hefe und Olivenöl verrühren

- Danach in eine Schüssel mit dem Mehl zu einem glatten Teig verkneten

- Anschliessend an einem warmen Ort 30 Minuten abgedeckt gehen lassen

- In der Zwischenzeit Gemüse putzen, Champignons in Scheiben schneiden, Zucchini längst halbieren, Paprika vierteln und die Kerne entfernen zusammen in etwa 1 Zentimeter große Würfeln schneiden

- den Stielansatz der Tomaten entfernen, die Früchte in dünne Scheiben schneiden und den Gauda reiben

- Mozzarella in grob würfeln

- Ofen auf 220 Grad (200 Grad Umluft) vorheizen

- Teig in 4 gleich große Teile trennen und auf einer gemehlte Arbeitsfläche zu dünnen, runden Pizzaböden formen, danach die Boden auf 2 Backblechen verteilen

- Jede Pizzaböden mit 2-3 Esslöffeln passierter Tomaten bestreichen

- Das vorbereitete Gemüse und den Käse darauf verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen und mit überschüssigem Olivenöl beträufeln

- Pizza im Ofen etwa 15 Minuten kross und goldbraun backen

- Aus den Ofen nehmen und sofort servieren





Guten Appetit!