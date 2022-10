Scharfer Doenjang Chigae (Eintopf mit fermentierter Sojabohnenpaste)





Zutaten:

1 EL Sesamöl

1 EL Gochugaru (Chiliflocken)

1⁄4 Zwiebel, fein gewürfelt

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 kleine Kartoffel, geschält und gewürfelt

80 g Zucchini, gewürfelt

Salz

1⁄2 TL schwarzer Pfeffer aus der Mühle

3 EL Doenjang (Sojabohnenpaste)

1 EL helle Sojasauce

500 ml Gemüsebrühe

500 g mittelfester oder fester Tofu, in mundgerechte Würfel geschnitten

2 Frühlingszwiebeln, gehackt

1 Jalapeño, geputzt und in dünne Streifen geschnitten





Zubereitung:

1. Das Sesamöl bei mittlerer Hitze in einem mittelgroßen Ddukbaegi oder Schmortopf erhitzen. Sofort das Gochugaru hinzufügen und mit einem Kochlöffel zu rühren beginnen. Darauf achten, dass das Gochu- garu nicht verbrennt (dunkel wird), da es sonst bitter schmeckt.

2. Sobald das Gochugaru zu blubbern und schäumen beginnt, Zwie- beln, Knoblauch, Kartoffeln, Zucchini, 1 TL Salz und Pfeffer hinzufügen. Alles etwa 1 Minute garen, bis die Zutaten ihr Aroma entfalten.

3. Doenjang hinzufügen und rühren, bis das Gemüse gleichmäßig damit überzogen ist. Dann das Ganze mit Sojasauce ablöschen und die Gemüsebrühe angießen. Den Tofu hinzufügen und den Eintopf zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und den Eintopf etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln schön zart sind.

4. Schließlich die Frühlingszwiebeln und die Jalapeño hinzufügen und vor dem Servieren weitere 2 Minuten garen

Mehr