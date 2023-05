Auberginensalat – Melitzanosaláta





Zutaten:





1 kg mittelgroße Auberginen, 1 rote Spitzpaprika, 2 Knoblauchzehen, 2–3 EL Weißweinessig, 4 EL Olivenöl, 2 Frühlingszwiebeln, 1⁄2 Bund Petersilie, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer





Zubereitung:





Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

Die Auberginen mehrmals mit einem Messer einstechen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen (etwas Platz für die Paprika lassen) und in den Backofen schieben. Anschließend auch die Spitzpaprika einstechen und nach etwa 10 Minuten zu den Auberginen auf das Blech legen.

Sobald die Auberginen und die Paprika weich sind (nach etwa 30 Minuten), aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Anschließend schälen und nach Belieben klein schneiden oder in einem Mixer pürieren und in eine Schüssel geben.

Durchgepressten Knoblauch, Weißweinessig und Olivenöl hinzu- fügen und alles gut vermischen. Frühlingszwiebeln und Petersilie fein hacken und unterrühren.

Das Püree mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren. Mehr