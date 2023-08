von Denise Snieguolė Wachter Das Ende des Sommers naht: Höchste Zeit also, das reife Gemüse der Saison für den Winter vorzubereiten. Tomaten, Bohnen, Zucchini oder Gurken. Toben Sie sich aus. Wir geben Ihnen drei Rezepte an die Hand.

Die Tomaten hängen jetzt dick und saftig am Strunk, die Bohnen stehen satt in Farbe und die Zucchini werden jeden Tag größer. Das Sommergemüse hat seinen Zenit erreicht, höchste Zeit ans Eingemachte zu denken. Wer den frischen Duft von sonnengereiften Tomaten auch im Winter in der Nase haben will, sollte jetzt loslegen und einwecken, was das Zeug hält. Wie wäre es beispielsweise mit einer selbstgemachten Tomatensauce für die Pasta im Winter? Wer in herbstlichen Temperaturen ein Glas davon aufmacht, ist sofort zurück im Sommer. Oder aber grüne Bohnen, die eingelegt fast so gut wie frische schmecken. Zucchini eigenen sich auch hervorragend, um mariniert und eingemacht zu werden. Drei Rezepte verraten wir Ihnen hier.

Zuvor aber sollten Sie Ihre Einmachgläser einsatzbereit machen. Das gelingt so: Gläser, Deckel und ggf. Gummiringe für mindestens zehn Minuten im kochenden Wasser sieden lassen, so entfernen Sie mögliche Keime. Abtropfen und abkühlen lassen und dann zum Einmachen verwenden.

Rezept 1: Tomatensauce für den Winter

Im Winter ein Gedicht: selbstgemachte Tomatensauce © Getty Images

Zutaten:

1 kg reife Tomaten

2 Zehen Knoblauch

Salz

Zucker

1 Bund Basilikum

Außerdem: 3 Weckgläser/Schraubgläser

Zubereitung:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Weckglas und die Deckel sterilisiert sind. Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Dann die Tomaten waschen, halbieren und mit der Schnittseite nach oben auf einem Backblech verteilen. Mit Zucker und Salz würzen. Knoblauchzehen schälen und halbieren. Zu den Tomaten dazugeben. Basilikum waschen und trocken schütteln und ebenfalls auf den Tomaten verteilen. Olivenöl darüber träufeln. Das Backblech für mindestens eine Stunde in den Ofen geben. Herausnehmen und in ein hohes Gefäß umfüllen. Mit einem Zauberstab oder im Standmixer zur Sauce pürieren. Ggf. mit Salz und Pfeffer abschmecken. In die sauberen Einmachgläser umfüllen, den Deckel sofort zumachen und auf den Kopf stellen. So abkühlen lassen. Die Tomatensauce ist jetzt bis zu 6 Monate haltbar.

Rezept 2: Eingelegte grüne Bohnen

So konserviert, halten sich grüne Bohnen bis zu einem halben Jahr. © Getty Images

Zutaten:

500 g frische grüne Bohnen

2-3 Stangen Dill

Für den Essigsud:

150 ml Apfelessig

750 ml Wasser

20 g Salz

3 EL Zucker

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Chiliflocken

Außerdem: etwa 2 höhere Einmachgläser

Zubereitung:

1. Grüne Bohnen vom Strunk befreien und gründlich waschen. Dann einen Topf mit 2 Liter Wasser aufsetzen, salzen und die Bohnen für 15 Minuten im kochenden Salzwasser köcheln lassen.

2. Abgießen und direkt unter kaltem Wasser abspülen oder im Eiswasser abschrecken.

3. Den Essigsud zubereiten: Wasser, Salz, Zucker und Gewürze in einen Kochtopf geben. Den Essig erst dazugeben, wenn sich Salz und Zucker aufgelöst haben. Aufkochen lassen, bis es leicht zu sprudeln beginnt. Alternativ gibt es auch Aufgussessig, wenn Sie sich die Mühe sparen wollen.

3. Die Bohnen aufrecht mit dem Dill in saubere, gespülte Gläser schichten und mit der heißen Marinade übergießen. Mit sauberen Deckeln verschließen, umdrehen und vollständig abkühlen lassen.

Rezept 3: Marinierte Zucchini

Schmeckt gut als Antipasti: marinierte Zucchini © Getty Images

Zutaten:

3-4 mittelgroße Zucchini (grün und gelb)

1 EL Salz

1/2 EL Zucker

5 Pfefferkörner

1 Tl Chiliflocken

1-2 Dillblüten

einen Schuss Weißweinessig

Außerdem: 2-3 Einmachgläser/Schraubgläser

Zubereitung:

1. Zucchini waschen, ganz lassen oder der Länge nach halbieren und in fingerdicke Scheiben schneiden.

2. Das Gemüse mit etwas Öl in einer Pfanne kurz anbraten, sodass sie Farbe bekommen. Herausnehmen und beiseite stellen.

3. Die abgekühlten Zucchini Scheiben in einen Topf geben und Salz, Zucker, Pfefferkörner, Chiliflocken und die Dillblüten dazugeben. Gießen Sie Wasser über die Zucchini, aber nur so viel, um sie zu bedecken. Lassen Sie das Gemüse für 5 Minuten köcheln.

4. Wer mag, gibt jetzt einen Schuss Essig hinzu, um einen leicht säuerlichen Geschmack zu erhalten.

5. Füllen Sie Zucchini in die Gläser, verschrauben Sie diese und stellen Sie sie auf den Kopf, bis sie vollständig abgekühlt sind. So konserviert halten die Zucchini bis zu einem halben Jahr. Sie passen besonders gut zu Fleisch, oder als Vorspeise vorweg mit geröstetem Brot.