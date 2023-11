Elif Oskans Kochbuch "Cüisine" macht Freude: Die Köchin und Gastronomin mit türkischen Wurzeln zelebriert die türkische Küche mit einem modernen Twist. Ihre Wurzeln liegen in Südostanatolien, es waren ihre Eltern, die in die Schweiz geflüchtet sind. Auch um ihrer Tochter Elif ein besseres Leben zu ermöglichen. Heute betreibt Oskan das Restaurant "Gül" in Zürich, erkochte sich mit der Eröffnung 15 Gault-Millau-Punkte und kombiniert traditionelle Rezepte der Türkei mit den Techniken der gehobenen Gastronomie.

Erschienen im AT-Verlag. 300 Seiten. 42 Euro.

Wie macht man einen Pide-Teig? Wie gelingen Lahmacun und Adana-Kebab? Diese Fragen beantwortet sie im Kochbuch – genauso gibt sie Tipps und Tricks für die Zubereitung an die Hand. Besonders schön, Oskan nimmt einen mit in ihre Welt, in ihre Erinnerung an die Türkei und ihre Interpretation der Küche. Trüffel in der Türkei? Unbedingt! Denn im Südosten der Türkei gibt es eine regionale Trüffelsorte, die oft mit gegrilltem Fleisch als Kebab serviert wird. Das Rezept in der folgenden Rezeptstrecke für Pide mit Trüffel ist davon inspiriert.

Oskans Rezepte sind von persönlichen Anekdoten geschmückt: Auf den ersten Seiten finden sich viele Schnappschüsse aus ihrem Leben, von Recherchereisen und auch von ihren Eltern. Oskan hat sich eine türkische Küche, ihre türkische Küche, zu eigen gemacht, die Freundschaft, Familie und Kulinarik mit einem besonderen Charme verbindet.

Beim "Deutschen Kochbuchpreis" hat "Cüisine" in der Kategorie "Orient" den ersten Platz belegt.

