von Denise Snieguolė Wachter Früher war's der Alkohol oder der Zucker freie Januar. Heute stellt man lieber seine Ernährung um: der "Veganuary" ist in diesem Jahr wieder angesagt. Beim koreanischen Glasnudelsalat fällt gar nicht auf, dass hier tierische Produkte fehlen. Teil 2 unserer "Veganuary"-Reihe

Beim "Veganuary" geht es darum, das Bewusstsein für eine bessere Ernährung zu schaffen. Kann pflanzenbasierte Kost denn schmecken? Und wie! Der Beweis ist dieses Rezept.

Rezept für Japchae

Für das Gemüse

Speiseöl zum Braten

2 mittelgroße Karotten, in feine Streifen geschnitten

1⁄2 rote Paprikaschote, in Streifen geschnitten

1 kleine gelbe Zwiebel, in feine Streifen geschnitten

150 g frischer Blattspinat

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

100 g Shiitakepilze, in feine Streifen geschnitten

1⁄2 EL helle Sojasauce

Für den Tempeh

Speiseöl zum Braten

100 g Tempeh, in Streifen geschnitten

1 EL helle Sojasauce

4 EL Sesamöl

1 TL Reisessig

1 Knoblauchzehe, gepresst

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Sauce

4 EL helle Sojasauce

2 EL Sesamöl

1 Knoblauchzehen, gepresst

1 1⁄2 EL Agavendicksaft

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

250 g Süßkartoffelnudeln (Dangmyeon)

Zum Servieren

2 EL Sesamsaat

"Asia Vegan" Mehr vegane asiatische Rezepte finden Sie hier:von Rain Lundström. Christian Verlag. 160 Seiten. 19,99 Euro.

Für das Gemüse das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Karotten, die Paprika und die Zwiebel darin braten, bis sie gerade weich werden, aber noch etwas Biss haben.

Den Spinat hinzufügen und kurz mitbraten. Das Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen und aus der Pfanne nehmen. Erneut Öl in die Pfanne geben und die Pilze darin braten, bis sie etwas Farbe bekommen haben. Die Temperatur reduzieren, die Sojasauce hinzufügen und etwas einkochen lassen. Die Pilze aus der Pfanne nehmen.

Für den Tempeh reichlich Öl in die Pfanne geben, erhitzen und den Tempeh darin anbraten, bis er eine schöne goldbraune Farbe bekommt, dann die Temperatur reduzieren. Die Sojasauce, das Sesamöl, den Reisessig und den Knoblauch in einer kleinen Schüssel vermengen, mit Pfeffer würzen, die Mischung in die Pfanne gießen und in den Tempeh einziehen lassen.

Für die Sauce die Sojasauce, das Sesamöl, den Knoblauch und den Agavendicksaft in einer kleinen Schüssel vermischen. Die Süßkartoffelnudeln nach Packungsanweisung kochen und anschließend das Gemüse, die Pilze und die Sauce unterheben und gut mischen. Auf Tellern anrichten und mit Tempeh belegen.

Das Japchae mit etwas Sesamsaat bestreut servieren.

