Der Wurstsalat ist in Bayern ein typisches Gericht für den Biergarten.Zutaten für 2 PersonenVorbereitungszeit 15 MinutenZubereitungszeit 10 Minuten100 ml Weißweinessig3-4 Prisen Salz4 Prisen Pfeffer1 EL Zucker1 TL mittelscharfer Senf3 kleine, rote Zwiebeln300 g Leberkäse (Neuburger) dünne Scheiben, 0,9 auf der Aufschnittmaschine150 g Cornichons aus dem Glas4 EL Sonnenblumenöl1/2 Bund SchnittlauchBeilagen:2-4 frische Brezen1 Bund Radieserl80 g ButterEssig in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer, Zucker und Senf verrühren.Die Zwiebeln halbieren und schälen.Entweder dünne, feine Zwiebelstreifen oder feine Würfel schneiden und zum Essig geben.Die Leberkäse-Scheiben exakt übereinander legen und zuerst 2,5 cm breite Streifen, dann 2,5 cm breite Rauten schneiden.Die Leberkäse-Rauten auf dem Schneidebrett auseinander zupfen und dann in die Marinade legen.Die Cornichons auf ein Sieb gießen, abtropfen lassen, anschließend der Länge nach halbieren oder in Scheiben schneiden.Die Cornichons zum Leberkäse geben und gut vermischen. Den Salat mindestens 20 Minuten marinieren lassen.Kurz vor dem Servieren nochmals abschmecken, nach Geschmack mit Öl ergänzen und anrichten.Fein geschnittene Schnittlauchröllchen auf den Wurstsalat streuen und mit Brezen, Butter und Radieschen servieren.Die Reihenfolge der Zubereitung ist für diesen Salat wichtig. Die rohen Zwiebeln sind, eingelegt in Essigmarinade länger haltbar. Den Salat können Sie im Kühlschrank gut einen Tag durchziehen lassen. Schnittlauch gebe ich stets frisch auf den angerichteten Salat, das Aroma ist so einfach besser.