Griechenlands Küche ist weit weg von Gyrosbergen und Pommes. Sie ist fein, raffiniert und absolut nicht fleischlastig. Wer sich davon überzeugen möchte, guckt in das Kochbuch von Lazaros Kapageoroglou. In "Sonne und Meer auf dem Teller" verrät er einfache und ehrliche Gerichte, für die man nur wenig Zutaten braucht. "Die griechische Küche ist einzigartig und bunt", schreibt Kapageoroglou in seinem Vorwort. "Das Angebot ist riesig, besonders was vegetarische und vegane Speisen angeht."

Sonne und Meer auf dem Teller Mehr Rezepte aus der modernen griechischen Küche finden Sie hier: "" von Lazaros Kapageoroglou. AT-Verlag. 320 Seiten. 37 Euro. © Lazaros Kapageoroglou + Veronika Studer, AT Verlag

So findet man in seinem Kochbuch keine Rezepte für Gyros oder Souvlaki, sondern Rezepte, die dem ein oder anderen vielleicht sogar noch unbekannt sind, wie beispielsweise der Petersilienaufstrich aus Paros. Es sind seine Lieblingsrezepte aus seiner Heimat, die er neu interpretiert. Fünf davon finden Sie in folgender Rezeptstrecke.

