Früher war's der Alkohol oder der Zucker freie Januar. Heute stellt man lieber seine Ernährung um: der "Veganuary" ist in diesem Jahr wieder angesagt. Dieser israelische Brotsalat sorgt für Frische und Abwechslung auf dem Teller. Teil 4 unserer "Veganuary"-Reihe.

Beim "Veganuary" geht es darum, das Bewusstsein für eine bessere Ernährung zu schaffen. Kann pflanzenbasierte Kost denn schmecken? Und wie! Der Beweis ist dieses Rezept.

Brotsalat mit Tomate, Wassermelone und frischen Kräutern

Für 4 Personen

150 g kräftiges Bauernbrot

1 rote Zwiebel

1 rote Chilischote

1 Knoblauchzehe, zerdrückt oder gerieben

30 ml Rotweinessig

2 TL Kapern

400 g Strauchtomaten, in Stücke geschnitten

250 g Wassermelone, gewürfelt (weil nur saisonal, verwenden Sie Gurke stattdessen!)

Olivenöl extra vergine

15 g Koriandergrün

1⁄2 Bund Minze

1⁄2 Bund Basilikum

"Tel Aviv vegan" Mehr vegane Rezepte aus Tel Aviv finden Sie hier:von Birgit van der Avoort. Christian Verlag. 320 Seiten. 39,99 Euro.

Den Backofen auf 100 °C vorheizen. Das Brot in Würfel schneiden und 30 Minuten im vorgeheizten Backofen auf einem Backblech rösten. Diesen Schritt überspringen, wenn das Brot schon einige Tage alt ist.

In der Zwischenzeit die Zwiebel in feine halbe Ringe schneiden. Falls gewünscht, die Samen der Chilischote entfernen, und die Schote ebenfalls in feine Ringe schneiden. Zwiebel, Chili, Knoblauch, Essig und Kapern in einer Schüssel mischen und 10 Minuten ziehen lassen. Dann Tomaten, Wassermelone und eine Prise grobes Salz hinzufügen.

Eine große Pfanne auf mittlere Temperatur erhitzen. Die Brotstücke in die Pfanne geben und unter Rühren mit Öl beträufeln. In 5 Minuten gold- braun und knusprig rösten; die Croûtons sollten innen noch weich sein. Beiseitestellen.

Koriander-, Minze- und Basilikumblätter in feine Streifen schneiden und mit den Croûtons zum Salat geben. Mit grobem Salz, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und Öl würzen. Gut mischen, abschmecken und nach 5 Minuten servieren.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.