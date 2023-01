Sabich-Sandwich und Hamburger in einem

Zwei Fast-Food-Ikonen in einem: Der Sabich-Burger

Veganuary – Teil 6 Zwei Fast-Food-Ikonen in einem: Der Sabich-Burger

Früher war's der Alkohol oder der Zucker freie Januar. Heute stellt man lieber seine Ernährung um: der "Veganuary" ist in diesem Jahr wieder angesagt. Mit diesem Sabich-Burger fällt das auch gar nicht schwer. Teil 6 unserer "Veganuary"-Reihe.

Beim "Veganuary" geht es darum, das Bewusstsein für eine bessere Ernährung zu schaffen. Kann pflanzenbasierte Kost denn schmecken? Und wie! Der Beweis ist dieses Rezept.

Rezept für Sabich-Burger

Für 4 Personen

8 EL Panko (japanische Semmelbrösel)

1 EL Zatar (orientalische Gewürzmischung)

1 EL Sesamsamen

2 TL Schwarzkümmelsamen

100 g Kichererbsenmehl

2 Bio-Minisalatgurken

2 Tomaten

1⁄2 rote Zwiebel

2 große rundliche Auberginen

Sonnenblumenöl

4 kleine Hamburgerbrötchen

4 grüne Salatblätter

"Tel Aviv vegan" Mehr vegane Rezepte aus Tel Aviv finden Sie hier:von Birgit van der Avoort. Christian Verlag. 320 Seiten. 39,99 Euro.

In einem tiefen Teller Panko, Zatar, Sesam, Schwarzkümmel und 2 TL Salz mischen. In einer Schüssel das Kichererbsenmehl und 150 ml kaltes Wasser mit dem Schneebesen zu einer breiigen Masse verquirlen. Es dauert etwas, bis das Mehl das gesamte Wasser aufgenommen hat. Die Konsistenz sollte der eines verquirlten Eies entsprechen.

Die (ungeschälten) Gurken und Tomaten in dünne Scheiben und die Zwiebel in Ringe schneiden.

Vom dicksten Teil der Auberginen vier fingerdicke Scheiben abschnei-den. Für größere Schnitzel eventuell die Auberginen längs in Scheiben schneiden. Mit einem scharfen Messer die Haut von den Auberginenscheiben rundherum abtrennen. Die Auberginenscheiben beidseitig mit Salz bestreuen und dann nacheinander in der Kichererbsenmasse und in der Panko-Mischung wenden. Gut andrücken.

Eine großzügige Schicht Öl in einer Pfanne erhitzen. Die panierten Auberginenscheiben bei mittlerer Temperatur von beiden Seiten goldbraun anbraten.

Das Öl muss ausreichend heiß sein, um die Schnitzel zu braten. Dann zieht sich das Paniermehl zusammen und die Schnitzel werden nicht schlaff und fettig. Das Öl sollte aber auch nicht zu heiß werden, denn dann verbrennt das Paniermehl und die Aubergine bleibt innen roh. Die Schnitzel im Backofen (100 °C) auf einer mit Küchenpapier ausgelegten Schale warm halten, bis alle Scheiben gebraten sind.

Die Hamburgerbrötchen waagerecht halbieren und die Hälften im Toaster oder unter dem Backofengrill rösten. Jedes Burgerbrötchen mit einem Schnitzel, Salat, Saucen ihrer Wahl (z.B Hummus oder Amba), Zwiebel, Gurke und Tomate belegen. Ein langes Holzstäbchen durch die obere Hälfte des Brötchens stecken, um alles zusammenzuhalten.

