Um herauszufinden, welche Mahlzeit, welcher Snack, welches Getränk oder Dessert schlecht für die Zahngesundheit ist, gilt es zwei Dinge zu beachten, sagt Dr. Apoena de Aguiar Ribeiro, Kinderzahnärztin und Mikrobiologin an der University of North Carolina in Chapel Hill, der "New York Times". Die Mikrobiologin untersucht das orale Mikrobiom und dessen Einfluss auf den Zahnkaries. Für sie gilt: Es geht um die Zusammensetzung und die Qualität des Lebensmittels oder des Getränks.

In unserem Mund leben mehr als 700 Bakterienarten - einige davon sind nützlich, andere schädlich. Die schädlichen Bakterien spalten Zucker aus Nahrungsmitteln und Getränken auf und verwandeln ihn in Säuren, die mit der Zeit den Zähnen wichtige Mineralien entziehen und zu Karies führen können.

Besonders schlecht für die Zähne sind natürlich zuckerhaltige Lebensmittel. Insbesondere solche, die aus Saccharose oder Haushaltszucker bestehen, sind besonders schlecht für die Zähne, weil schädliche Bakterien auf ihnen gedeihen, so Dr. de Aguiar Ribeiro. Saccharose ist häufig in vielen verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken wie Süßigkeiten, Gebäck, Fruchtsaftkonzentraten und Limonaden zu finden.

Zuckerhaltigen Getränke spülen die Zähne mit klebrigen und zuckerhaltigen Lösungen und sind obendrein säurehaltig. "Unsere Zähne beginnen abzubrechen, wenn der Säuregehalt im Mund unter einen pH-Wert von 5,5 sinkt", sagt Dr. Rocio Quinonez, Professorin für Kinderzahnheilkunde an der University of North Carolina in Chapel Hill der "New York Times". "Limonaden haben in der Regel einen pH-Wert von etwa 3 bis 4".

