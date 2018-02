Wie unterschiedlich Mittagessen in Schulen aus aller Welt sein können, zeigen folgende 18 Bilder. In vielen Ländern wird das Essen gemeinsam mit der Familie Zuhause eingenommen. In westlich-entwickelten Ländern ist das eher die Seltenheit. Dort sind Schulkantinen dafür verantwortlich, die Schüler angemessen zu ernähren. Ausgewogen und gesund. Natürlich darf auch etwas Süßes nie fehlen.

Krasse Unterschiede gibt es zwischen asiatischen und europäischen Ländern. Die Auswahl und auch das Angebot ist in Europa einfach größer. Zum Vergleich: In Indien wird den Schüler eine freie Mahlzeit am Tag serviert. Meist Reis, der höchstens mal gesüßt ist.





Bereits 2014 hat die Associated Press beschlossen, sich die Schulmahlzeiten der Welt genauer anzusehen. Sie schickten ihre Fotografen nach Asien, Europa, Afrika und auch Südamerika. Ihnen fiel schnell auf, dass die meisten Schulen kein Mittagessen verkaufen, wenn sie es aber tun, dann achten die Schulen darauf, besonders gesunde Mahlzeiten für die Schüler zu produzieren.

Gesunde Mahlzeiten stehen hoch im Kurs

Hierzulande wird Essen immer wichtiger: Niemals achteten Menschen so genau auf ihre Kost wie im 21. Jahrhundert. Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Margareta Büning-Fesel sagt sogar, dass Essen als der neue Pop gelte. Es geht vor allem um den immer stärkeren Drang der Selbstoptimierung. Wir streben förmlich danach, den Körper durch Fitness und auch durch besondere Ernährungsweisen bestmöglich zu formen und gesund zu halten. Dadurch ist auch der Trend des Vegetarismus und der Bio-Kost zu erklären. Wer gesund leben möchte, will auch einen nachhaltig orientierten Lebensstil führen. Außerdem wird die moderne Welt immer komplexer und auch unübersichtlicher. Wir haben den Drang nach Kontrolle, also suchen wir den auch beim Essen. Das hört nicht bei den Erwachsenen auf, sondern fängt bei den Kindern mittlerweile an.

