Würziges Onion-Pork-Belly - Schweinebauch asiatisch

Zutaten

500 g Schweinebauch, ohne Schwarte 3 Zwiebeln, ca. 5 mm dicke Halbringe 2 EL Austernsauce 1 TL Hähnchengewürz 1 TL dunkle Sojasauce 1 EL helle Sojasauce ½ EL Zucker etwas Pfeffer

Zubereitung

Das Fleisch in ca. 5 mm dicke und 3-4 cm große Scheibchen schneiden und in ca. 2 EL Öl etwas anbraten. Die Zwiebeln hinzugeben und kurz weiterbraten. Dann die Austernsauce, das Hähnchengewürz, die beiden Sojasaucen, den Zucker und nach Geschmack etwas Pfeffer dazugeben, gut mischen und zugedeckt etwas kochen lassen. Um die Sauce etwas einzudicken, optional etwa einen EL Mehl in ca. 30 mL Wasser gut verrühren, dazugeben und mischen. Optional mit etwas Chili- und Lauchzwiebelringen garnieren und z.B. mit Reis servieren.