Die Sängerin Adele machte 2021 nicht nur mit ihrer Musik Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem enormen Gewichtsverlust. Wie sie das geschafft hat? Mit der sogenannten Sirtfood-Diät.

Kurios, die Sirtfood-Diät ist deshalb ins Gespräch gekommen, weil sowohl Rotwein als auch Schokolade im Speiseplan erlaubt sind.

Was steckt dahinter? Bei der Sirtfood-Diät geht es im Grunde um eine eingeschränkte Kalorienzufuhr und die Aktivierung sogenannter Sirtuine, auch durch den Verzehr kleiner Mengen Schokolade und Rotwein.

Sirtuine sind bestimmte Enzyme, die unter anderem den Stoffwechsel, Entzündungsprozesse sowie verschiedene Faktoren der Alterung beeinflussen können.

Die Sirtfood-Diät gliedert sich in drei Phasen, in den ersten drei Tagen reduziert man seine Kalorienzufuhr auf lediglich 1000 Kilokalorien. Dabei werden hauptsächlich sirtuinhaltige Säfte aus beispielsweise Rucola, Äpfeln, Sellerie oder Petersilie und eine einzige Hauptmahlzeit verzehrt.

Phase zwei dauert so lange bis das Wunschgewicht erreicht ist. In der zweiten Phase wird die Kalorienzufuhr auf 1500 Kilokalorien erhöht.

Danach wird die Kalorienzufuhr auf 1800 Kilokalorien gesteigert.

