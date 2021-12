Lebkuchen mit Royal Icing





Zutaten:

Für den Teig: 250 g flüssiger Honig, 100 g feiner Zucker, 125 g Butter, 500 g Mehl + mehr zum Arbeiten, 1 TL Backpulver, 1 EL Backkakao, 1 Prise Salz, 2 TL Zimtpulver, 1 TL Gewürznelkenpulver, ½ TL Kardamompulver, ½ TL Muskatnusspulver, ½ TL Anispulver, ½ TL gemahlener Ingwer, 1 Ei

Für das Royal Icing: 250 g Puderzucker, 1 sehr frisches Eiweiß, 1–2 EL Zitronensaft (nach Bedarf)

Außerdem: evtl. Ausstecher Dekorierflasche (oder Spritzbeutel mit ca. 1,5-mm-Öffnung)





Zubereitung:

Für den Teig den Honig mit dem Zucker und der Butter in einem Topf unter Rühren aufkochen. Anschließend abkühlen lassen. Mehl, Backpulver, Kakao und Salz mit den Gewürzen mischen. Das Ei unter die Honig-Butter-Masse rühren und dann die Mehlmischung ebenso. Zuletzt alles mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten.

Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt über Nacht in den Kühlschrank legen. Den Teig am nächsten Tag mindestens zwei Stunden vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen. Den Backofen auf 180 °C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 0,5 cm dick ausrollen. Die gewünschten Formen mit einem Ausstecher ausstechen oder nach eigenen Ideen mit einem scharfen Messer ausschneiden und mit etwas Abstand auf das Backblech legen. Die Kekse im vorgeheizten Ofen etwa 10–12 Minuten backen. Anschließend auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit für das Royal Icing den Puderzucker in eine Schüsel sieben und zusammen mit dem Eiweiß zu einer cremigen Masse mixen. Sollte diese zu fest sein, 1–2 EL Zitronensaft oder Wasser zufügen. Das Royal Icing in eine Dekorierflasche (oder Spritzbeutel) füllen und die Kekse damit dekorieren.

