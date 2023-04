So kocht man weißen und grünen Spargel richtig

Grüner und weißer Spargel: So bereiten Sie die Stangen richtig zu

Er ist wieder überall: Spargel. Ob grün oder weiß, klassisch oder ausgefallen. Wie kocht man ihn aber richtig? Vor allem schonend und bei schwacher Hitze. Wir geben Tipps.

Die Spargelsaison ist wieder im vollen Gange: Von April bis Ende Juni hat der Spargel in Deutschland Saison. Im Spargelanbau ist Deutschland ganz vorne mit dabei. Wie bereitet man die beliebten Stangen aber richtig zu? Grüner und weißer Spargel unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch bei der Ernte und der Garzeit. Der wichtigste Unterschied: weißer Spargel wächst unterirdisch, grüner Spargel überirdisch. Und so wird letzterer auch schneller gar als weißer Spargel.

Weißer Spargel – so kochen Sie ihn richtig

1. Das Wichtigste beim weißen Spargel: schälen. Denn auch, wenn man ungeschälten, weißen Spargel lange kocht, wird die Schale nicht weich. Wie schält man den Spargel am besten? Man legt ihn in die Hand, stützt ihn mit der Unterseite des Handgelenkes, hält die Spitze zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und dreht ihn beim Schälen. Dadurch wird er gleichmäßig glatt. Die holzigen Enden werden am unteren Ende einfach abgebrochen.

2. Den Spargel sollte man dann in einen großen Topf oder eine Pfanne geben und mit Wasser gänzlich bedecken.

3. Zum Wasser kann man nun Butter, Zucker und Salz hinzufügen. Der Zucker mildert mögliche Bitterstoffe im Spargel ab.

4. Es gilt: Wasser kurz aufkochen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze langsam garen. Spargel der Güteklasse I 10 bis 15 Minuten, Spargel der Güteklasse II 8 bis 10 Minuten.

5. Garprobe: Heben Sie den Spargel mit einer Gabel heraus, biegen die Stangen sinch nach unten, ist der Spargel gar. Möchten Sie mehr Biss, nehmen Sie die Stangen bereits früher heraus.

6. Alternativ und schonender können Sie den Spargel in einem Dampfgarer garen. Oder im Backofen in Päckchen im eigenen Saft. Probieren Sie ruhig Ihre Lieblingsvariante aus.

Grüner Spargel – kochen oder braten?

1. Grünen Spargel muss man nicht gänzlich schälen. Es reicht die Schale im unteren Drittel zu entfernen. Das sieht auch hübsch aus.

2. Auch grünen Spargel kann man im Wassertopf oder in der Pfanne mit Wasser bedeckt, garen. Aber Achtung: Die Garzeit hier ist sehr kurz, oft reichen bereits fünf Minuten und der grüne Spargel ist bissfest. Wird er zu lang gekocht, werden die Spitzen schnell matschig.

3. Ob grüner Spargel gar ist, können Sie mit der Garprobe herausfinden. Biegen sich die Stangen nach unten, ist der grüne Spargel gar. Oder aber Sie stechen mit dem Messer hinein. Ist der Widerstand gering, ist das beliebte Gemüse verzehrbereit.

4. Eine andere Möglichkeit ist es, den grünen Spargel zu braten: Dafür etwas Öl oder Butter in die Pfanne geben und bei mittlerer bis starker Hitze fünf Minuten braten. Der grüne Spargel nimmt Röstaromen auf und wird gleichzeitig weich. Wer mag, löscht den fertigen grünen Spargel mit ein paar Tropfen dunklen Balsamico oder Sojasauce ab. Das verleiht dem Gemüse ein besonderes Aroma.