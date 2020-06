Olivenöl für den Salat, Sonnenblumenöl zum Anbraten, Rapsöl zum Frittieren. Speiseöle benutzen wir alle im Haushalt. Aber darf man nicht komplett leere Flaschen einfach in den Altglas-Container verwerfen? Und was tun, wenn das Öl ranzig geworden ist und einfach nicht schmeckt? Dann ist da noch das Bratöl, darf man es einfach in den Ausguss kippen?

Die Frage muss man vehement verneinen. Noch heißes Bratöl oder Fett vom Kochen, etwa aus der Pfanne oder der Fritteuse, darf nicht in den Abfluss gelangen. Zum einen ist der meist aus Plastik, hohe Temperaturen könnten diesen schnell schmelzen lassen. Zusätzlich würde es nicht nur das Abwasser verschmutzen, sondern auch die Leitungen im Haus verkleben und letztendlich verstopfen. Das könnte richtig teuer werden.

Öl gehört in den Müll

Was kann man also damit tun? Reste aus Flaschen gehören in den normalen Haushaltsabfall, also die Restmülltonne. Damit diese nicht glitschig wird und verschmutzt, sollte man übrig gebliebenes Öl abfüllen. Beispielsweise in Kunststoff- oder Glasflaschen, in denen es gekauft wurde. (Achtung: Das Öl sollte natürlich Zimmertemperatur haben). Lassen Sie heißes Öl abkühlen und verfahren Sie genauso wie mit Ölresten aus der Flasche.

Manchmal werden Lebensmittel auch in Öl eingelegt: Beispielsweise Fisch, Oliven oder Gemüse. Auch diese Reste dürfen in den Hausmüll. Oder man verwendet sie weiter: Öl vom Thunfisch schmeck köstlich in Pasta, und das übrig gebliebene Öl von eingelegtem Gemüse verwendet man als Salatdressing. Am besten ist es, die Reste in einem Schraubglas zu sammeln und dann fest verschlossen in den Restmüll zu geben.

Welches Öl ist überhaupt gesund?

Dass nicht alles Öl ist, was glänzt, weiß die Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm. Speiseöle unterscheiden sich. Genauer gesagt in drei Gruppen, die mehr oder weniger gesund sind:

1. Gesättigte Fettsäuren: Bei ihnen sind alle Bindungsarme des Kohlenstoffs mit Wasserstoff besetzt, Chemiker nennen das "gesättigt". Sie kommen zum Beispiel in Kokosfett, Palmkernöl, Schmalz oder Butter vor.

2. Einfach ungesättigte Fettsäuren: An einer Stelle der Kette sind nicht alle Bindungsarme mit Wasserstoff "gesättigt"; hier bildet sich eine instabile Doppelbindung. Die wichtigste in dieser Gruppe ist die Ölsäure, die in größeren Mengen zum Beispiel im Oliven-, Mandel- oder Erdnussöl vorkommt.

3. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: Sie haben zwei oder mehr Doppelbindungen. Weil der Körper sie nicht selbst herstellen kann, müssen wir sie wie Vitamine regelmäßig mit der Nahrung aufnehmen. Sie werden in Zellmembranen eingefügt und dienen als Bausteine für Gewebehormone, die unter anderem Entzündungsprozesse und die Durchblutung regulieren.

