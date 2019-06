Es ist der heutigen Berufstätigkeit geschuldet, dass wir uns immer weniger Zeit fürs Essen nehmen. Während der Arbeitszeit bleibt meist nur Zeit für ein Sandwich vor dem PC oder ein belegtes Brötchen vom Bäcker auf dem Weg zurück ins Büro. Das kann ein fataler Fehler sein. Eine Studie hat herausgefunden, dass Essen "to go" zu einer Gewichtszunahme führt. Es geht hier vor allem um die Ablenkung. Wer vor dem Computer oder dem Fernseher isst, hat auch keinen bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Darum ist es so wichtig, sich an einen Tisch zu setzen und das Essen in Ruhe einzunehmen.

Essen ist der neue Pop

Generell wird Essen heutzutage immer wichtiger. Niemals achteten Menschen so genau auf ihre Kost wie im 21. Jahrhundert. Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Margareta Büning-Fesel sagt sogar, dass Essen als der neue Pop gelte. Es geht vor allem um den immer stärkeren Drang der Selbstoptimierung. Wir streben förmlich danach, den Körper durch Fitness und auch durch besondere Ernährungsweisen bestmöglich zu formen und gesund zu halten. Dadurch ist auch der Trend des Vegetarismus und der Bio-Kost zu erklären. Wer gesund leben möchte, will auch einen nachhaltig orientierten Lebensstil führen. Außerdem wird die moderne Welt immer komplexer und auch unübersichtlicher. Wir haben den Drang nach Kontrolle, also suchen wir den auch beim Essen.

So wird weltweit auf den Straßen gegessen

Es gibt aber Speisen, die es nur auf der Straße gibt, und eine ganze Kultur repräsentieren. Beispielsweise das süße Mango and Sticky Rice aus Thailand. Dazu wird eine sonnengereifte Mango aufgeschnitten und mit noch warmen Kokosnuss-Reis serviert. Oder aber die vietnamesische Variante des gefüllten Baguette: Banh Mi. Alle Gerichte eignen sich hervorragend zum Mitnehmen, aber noch besser: Man nimmt sich die Zeit und verzehrt sie direkt auf einem wackeligen Stuhl am Straßenrand.

