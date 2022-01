Zwiebel

Die Franzosen wissen, was gut ist. Kein Wunder also, dass Zwiebelsuppe ein Renner in Frankreich ist. Dazu können Sie getrost schon Zwiebeln nehmen, die nicht mehr ganz so knackig sind. Schälen, halbieren und schneiden Sie die Zwiebeln dafür in feine Ringe. Dünsten Sie diese in Butter für knapp 50 Minuten. Dann mit Hühnerbrühe ablöschen und für weitere 30 Minuten köcheln lassen. Schmecken Sie die Suppe ab und servieren diese mit gerösteten und Käse überbackenen Brotscheiben.

