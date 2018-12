Tatar auf Röggelchen

Pro Person

100–125 g mageres Rindfleisch (z. B. Hüfte)

1 Eigelb (Größe S)

1 EL rohe Zwiebelwürfel

1–2 EL glatte Petersilie und Schnittlauch (fein geschnitten)

1 TL mittelscharfer Senf

1 Sardellenfilet (zerkleinert)

1 EL Gewürzgurke (fein gewürfelt)

1 EL Kapern

1 EL Rapskern- oder Olivenöl

zum Würzen Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle und edelsüßer Paprika

Außerdem: 1–2 Scheiben Rheinisches Schwarzbrot oder Röggelchen (kleine Doppelbrötchen aus Sauerteig mit Roggenanteil).

1. Das Rindfleisch mit einem scharfen Messer erst in dünne Scheiben, dann in schmale Streifen und zum Schluss in feine Würfel schneiden. Alles auf die Tellermitte häufen.

2. Das Eigelb in der Eierschalenhälfte in die Tatarmitte drücken. Die restlichen Zutaten bereitstellen. Jeder mischt sich seine Hackportion nach eigenem Geschmack mit der Gabel und streicht die Mischung dick auf das Brot oder die Röggelchen-Hälften.

Tipps: dazu ein gut gekühltes Glas Kölsch trinken (helles, obergäriges Vollbier). Auch gern mehrere.

Man muss sein Tatar nicht gleich mit allem würzen, was zur Verfügung steht, sondern mit einer Auswahl – nach Geschmack, denn wie der Kölner weiß: Jede Jeck es anders.

Rheinisches Schwarzbrot oder Röggelchen werden von der Bäckerei Zimmermann (www.baeckereizimmermann.de) in Köln verschickt.