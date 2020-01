Jaap Korteweg wuchs auf einem niederländischen Bauernhof auf, umgeben von Kühen. Er war dazu berufen, Bauer zu werden, wie schon neun Generationen vor ihm. Doch es kam alles anders als geplant. Korteweg nennt sich heute "vegetarischer Metzger" - und hat dem Fleisch und auch seinem Familien-Unternehmen den Rücken gekehrt.

Als 1998 die Schweinegrippe und BSE in den Niederlanden grassierten, wurde Korteweg gefragt, ob er in seinen Kühlkammern Zehntausende Kadaver aufbewahren könnte. Für den 57-Jährigen war der Anblick allein ein Desaster. Das war der Moment als Korteweg zum Vegetarier wurde. Er versprach sich selbst, dass er Fleisch nur noch konsumieren würde, wenn er außerhalb aß. Den Geschmack von Fleisch vermisste er dennoch.

Korteweg musste also eine Lösung finden. Etwas, was seinen Hunger auf Fleisch stillen würde - ohne aber Fleisch zu sein. Drei Jahre lang forschte der Bauer an einer Alternative - bis er eine Rezeptur für einen Fleischersatz auf Soja-Basis erfand, der in Biss und Textur echtem Fleisch sehr ähnlich war.

"The Vegetarian Butcher" will den Fleischmarkt erobern

Zwölf Jahre später hat Korteweg eine Vielzahl an vegetarischen Produkten unter dem Markennamen "The Vegetarian Butcher" auf den Markt gebracht. Darunter Fleischbällchen, Chicken Nuggets, Burger, Hackfleisch, Thunfisch, Bacon ... Alle Produkte haben einen Soja-Anteil. Die Zutatenliste ist online einsehbar. Der Niederländer hofft nun, damit der größte vegetarische Metzger der Welt zu werden.

Ein großer Partner stärkt Korteweg bereits den Rücken: Unilever kümmert sich um die Marke "The Vegetarian Butcher". Das Unternehmen hat bereits 100 Mitarbeiter und verkauft die Produkte in 4000 Läden in 17 Ländern. Das ist ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass Korteweg erst im Oktober 2015 die Firma gegründet hatte. Die Nachfrage treibt den Niederländer weiter an. Seine Prognose: bis 2045 werden 80 Prozent der vermeintlichen Fleisch-Produkte pflanzenbasiert sein.

Quellen: "The Daily Mail", "The Vegetarian Butcher"