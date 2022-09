Es ist nur ein elf Sekunden langer Clip auf TikTok, doch er reicht aus, um viral zu gehen: In den USA hat eine kurze Kritik eines Jungen an seinem Mittagessen das Internet zum Lachen gebracht. Auslöser der Beschwerde: ein schlechtes Sandwich, das ihm seine Mutter mitgegeben hatte.

Damit hatte Ricki Weisberg aus den USA wohl nicht gerechnet. Erwartungsvoll wartet sie darauf, wie ihr Sohn Abe aus dem Bus steigt, nachdem er seinen ersten Tag im Kindergarten verbracht hatte. Mit dem Handy will sie seine Reaktion festhalten. "Yeah, du hast es geschafft", begrüßt sie den Jungen, als der auf sie zuläuft. Doch er reagiert anders, als erwartet. "Mami?", sagt er. "Schreckliches Sandwich, übrigens." "Danke, dass du mir das sagst", antwortet seine Mutter. "Wirklich schrecklich", legt der Kleine nochmal nach.

Mehr als 13 Millionen Mal wurde das Video angesehen und fleißig kommentiert. "Er hat den ganzen Tag gewartet, um mit dem Chefkoch zu sprechen", heißt es da, oder: "Das erste, was er sagt, als er aus dem Bus steigt. Ich kann nicht mehr!"

Natürlich wollen auch alle wissen, warum das Sandwich so schrecklich war. Das erzählte die Mutter jetzt in einem Interview mit "Good Morning America": "Normalerweise gebe ich ihm Erdnussbutter-Gelee-Sandwiches, aber wegen der Allergien der Kinder durfte er keine Erdnussbutter mit in die Schule nehmen. Also hatte ich die Idee, ihm ein Butter-Gelee-Sandwich zu geben", so die 42-Jährige, die das Video schon 2018 aufnahm und es jetzt zum Schulbeginn auf TikTok hochlud.

Der heute neunjährige Abe erinnert sich: "Ich biss hinein und es schmeckte ... Ich wusste, wie Butter schmeckt, aber es schmeckte nicht wie Butter":

Weisberg sei an jenem Tag extra früher von der Arbeit nach Hause gegangen, um den Moment auf Video festzuhalten. "Ich hatte erwartet, dass er so glücklich und stolz auf sich sein würde, dass er seinen ersten Kindergartentag hinter sich gebracht hatte", sagte sie. Die brutale Kritik an dem Sandwich verschlug ihr fast die Sprache. "Ich war einfach so schockiert, dass er das gesagt hat. Er hatte diesen Gesichtsausdruck, bei dem man sich das Lachen nicht verkneifen kann. Ich habe auch gelacht, genau wie der Rest der Welt ... Ich fand es urkomisch und war sehr neugierig, was mit dem Sandwich los war." Sie habe ihm danach nie wieder Butter-Gelee-Sandwiches gemacht.

Für andere Mütter, die ihr Video sehen, hatte sie dann auch noch eine Botschaft: "Es macht mich so glücklich, wie viel Lachen dies in die Welt gebracht hat", sagte sie. "Ich hoffe auch, dass es die Mütter ein wenig vom Haken lässt. Es ist so schwer, eine Mutter zu sein und man will immer das beste Bild abgeben, aber ich liebe es, dass ich mein Versagen als Mutter mit der Welt teilen kann, und hoffentlich fühlen sich andere Mütter dadurch ein bisschen besser."

