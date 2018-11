TV-Koch Tim Mälzer ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit seinem Body-Mass-Index (kurz: BMI), der sich aus Gewicht geteilt durch Körpergröße mal Körpergröße berechnet, fettleibig. Diätkochbücher gibt es Hunderte. Tim Mälzer weiß genau, was gesund ist, aber er bezeichnet sich selbst als Genussmensch. Im letzten Jahrzehnt hat der TV-Koch 15 Kilo zugelegt - und gehalten. Gibt es die perfekte Ernährung für ihn? Das hinterfragt Mälzer im Lebensmittelcheck, (der am Montagabend in einer Wiederholung im ARD lief) – und was kann man eigentlich tun, wenn man abnehmen will?

Diäten gibt es unzählige – Low Carb, Trennkost, Weight Watchers, Mono-Diäten oder Formula-Diäten. Experten sagen, dass Diäten nur funktionieren, wenn man sie dauerhaft durchhält. Fällt man wieder in normale Essgewohnheiten zurück, reguliert sich auch wieder das Gewicht. Es entsteht der sogenannte Jo-Jo-Effekt, manchmal nimmt man sogar so stark zu, dass man schwerer ist als vor der Diät.

Tim Mälzer weiß: Am besten ist es, Muskeln aufzubauen

Es gilt aber: Muskeln killen Körperfett. Wer wirklich schlank werden möchte, sollte Muskulatur aufbauen. Beim Kalorienverbrennen macht es übrigens kaum einen Unterschied, ob man 30 Minuten läuft, joggt oder schwimmt. Es geht um die Bewegung an sich.

BMI ist der falsche Ansatz

Zum Abnehmen oder als ausschlaggebendes Element beim Gewichtsverlust ist der Body-Mass-Index eigentlich der falsche Ansatz. Denn der berücksichtigt weder Fett noch Muskelmasse. Normalgewicht ist also relativ. TV-Koch Tim Mälzer hat einen BMI von 31 und gilt damit als übergewichtig. Im ärztlichen Gesundheitscheck kommt Mälzer hinsichtlich der Muskelmasse positiv weg, nur bei seinem Fettanteil um die 31 Prozent empfiehlt der Arzt eine leichte Ernährungsumstellung. Beispielsweise nachts den Fleischsalat oder eine Einheit alkoholisches Getränk am Tag weglassen. Zusätzlich sollte sich Tim Mälzer sportlich regelmäßig bewegen. Eine Empfehlung, die jeder im Alltag gut umsetzen könnte.

Sind Abnehmpräparate die Lösung?

Von Abnehmpillen oder Formula-Drinks wie Almased raten Experten vehement ab. Sie können zwar eine Ernährungsumstellung unterstützen, sie sind aber nichts für eine dauerhafte Einnahme oder den dauerhaften Gewichtsverlust, weil es dann zu Nährstoffproblemen kommen könnte. Ohne Ernährungsumstellung oder klare Kalorienreduktion sind die Abnehmpräparate auch unwirksam. Das bestätigt der Experte im ARD- Lebensmittelcheck.

Deshalb kann man sich an folgende Faustregeln orientieren:

Diäten bringen kaum etwas, es sei denn, man stellt seine Ernährung bis an sein Lebensende um.

Crash-Diäten führen zum Jojo-Effekt.

Der BMI ist kein geeigneter Maßstab, besser Muskelmasse, Fettanteil und Grundumsatz bestimmen lassen.

Diätpillen helfen nicht beim Abnehmen.

Bewegung ist entscheidend.

Für Tim Mälzer gilt: Solang er sich gut fühlt, und ihm kein Arzt Fettleibigkeit attestiert, muss er nicht abnehmen. Die perfekte Diät gibt es für den TV-Koch nicht, wenn er wirklich Gewicht verlieren möchte, gibt es nur die eine Wahrheit: Er muss seine Ernährung langfristig umstellen.

