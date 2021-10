Tim Raue möchte in sechs Folgen seines neuen Reiseformats "Herr Raue reist! So schmeckt die Welt" herausfinden, wie die Welt schmeckt. Den Auftakt macht Istanbul. Dort isst er den besten Burger seines Lebens in einer Dönerbude.

Schmeckt der Döner in Istanbul genauso wie der in Berlin-Kreuzberg? Was isst man eigentlich in Phuket? Und wie schmeckt Pasta auf Sizilien? In seiner neuen Reisereportage "Herr Raue reist! So schmeckt die Welt", die es bei der Streamingplattform Magenta TV von der Telekom ab Donnerstag zu sehen gibt, geht Raue genau diesen Fragen nach.

"Das meiste, was bei uns als Spanisch, Chinesisch oder Kroatisch verkauft wird, hat wenig mit der echten Küche dieser Länder zu tun", sagt Tim Raue, Sternekoch, der mit seinem Restaurant jüngst auf Platz 31 der besten 50 Restaurants der Welt gewählt wurde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Tim Raue ist Streetfood-Junkie

Trotz der Coronakrise gelingt es Raue und seinem Team eine Reisereportage auf die Beine zu stellen. In Phuket und in New Orleans gehören sie damit zu den ersten europäischen Reisenden seit der Pandemie. In Mexico City brauchen sie Personenschutz und essen auf den Märkten, obwohl davon immer dringend abgeraten wird. Raue aber ist Streetfood-Junkie und liebt die authentischen Einblicke in die Küchen dieser Welt. "Ich bin eigentlich unheimlich schüchtern", sagt Raue. "Ich würde nie fragen, ob ich in eine Küche hineinschauen darf, da hilft mir die Redaktion und öffnet Türen."

Seine erste Reise führt ihn nach Istanbul. Dort kommt er nicht nur mit den Top-Köchen zusammen, sondern lässt sich auch das Essen von der Straße zeigen. Beispielsweise einen simplen Burger, den er in einer Dönerbude isst und als besten Burger seines Lebens kürt. Oder aber Kokoreç, ein Gericht aus klein geschnittenen Innereien mit Schaf und Ziege, umwickelt mit Darm. Die Istanbuler schwören darauf, Raue ist sich da nicht so sicher: "Ich esse eigentlich keinen Arsch." Doch lässt er sich am Ende überreden und ist vom Geschmack begeistert. Bis auf den Schluss, da wehe dann "ein Hauch von Arsch vorbei", das hätte er sich gern erspart.

Die erste Folge gibt es am Donnerstag, den 28.10 um 17 Uhr exklusiv auf Magenta TV.