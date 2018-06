Vermutlich täglich verwenden wir in Deutschland geschälte Tomaten aus der Dose oder Tomatenmark aus der Tube für die klassischen Spaghetti Bolognese oder den Belag für Pizza. Aber wissen wir eigentlich, wie die Tomaten in den Dosen und Tuben landen? Das ZDF hat sich dem Thema angenommen und Erschreckendes herausgefunden: Es geht um Gewinnmaximierung, um Ausbeutung und um Bauern, die in den Ruin getrieben werden.

Die Auswahl an Tomatensaucen scheint riesig, meist stehen dahinter aber nur wenige Produzenten. Das romantische Bild der Tomatenbauern aus Italien entspricht nicht der Realität. Eher das Gegenteil ist der Fall. In China beispielsweise, hier dominiert der Markt der Tomatenindustrie, erhalten Tagelöhner für ein Kilogramm Tomaten, das sie ernten, umgerechnet etwa einen Cent. Die Arbeit ist schwer, nur die Ärmsten verrichten sie. Ein Grund dafür, warum chinesische Tomaten so billig sind und so südeuropäische verdrängen. China möchte zum Marktführer der Tomatenindustrie werden, obwohl es das Land mit den wenigsten Konsumenten von Tomaten oder Ketchup ist.

Das rote Gold der Tomatenindustrie

China sieht im Tomatenmark das große Geld. Das chinesische Lebensmittelunternehmen Cofco ist seit 20 Jahren eine Supermacht in der Tomatenbranche, sie exportieren das Mark tonnenweise ins Ausland. Das Konzentrat wird in Fässer abgefüllt und in über 130 Länder verkauft. Aus dem Mark entstehen die unterschiedlichsten Produkte: Ketchup, Tomatensaucen von namhaften Marken wie Nestlé, Unilever und Heinz. All diese großen Marken kaufen das Tomatenkonzentrat von Cofco. Heinz ist dabei der größte Abnehmer.

Das Paradoxe: Es ist ein Italiener, der auf die Idee kam, Tomatenkonzentrat in China zu produzieren. Vermutlich aus Kostengründen. Das Traurige für den Verbraucher: Das Konzentrat aus China wird in Italien ganz schnell zu italienischem Tomatenmark. Dafür muss man nur Salz und Wasser in einer italienischen Fabrik zusammenmischen und ein italienisches Label auf die Dose kleben. Das einzig Italienische an den Produkten ist der Name. Wie beispielsweise die Marke "Gino", das Label suggeriert die italienische Herkunft. Der Inhalt aber stammt aus China. So werden Verbraucher in die Irre geführt.

