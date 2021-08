In der Küche kann fast jeder noch dazulernen. Profiküche geben Anfängern einige gute Tipps mit – warnen aber auch: Der Beruf ist nicht für jeden geeignet.

Beim Kochen hat jeder seine eigenen Tricks, um sich zu versorgen – und wenn es nur der Kniff ist, die Speisekarte des Pizzalieferdiensts an die Kühlschranktür zu kleben. Doch selbst bei fortgeschrittenen Hobby-Köchen sind die Unterschiede zu professionellen Küchenmeistern riesig. Und weil es von den Profis so viel zu lernen gibt, stellte ein User auf der Socia-Media-Plattform Reddit an alle Köche, die dort aktiv sind, die Frage: "Was ist die eine Regel, die Amateurköche kennen müssen?"

Tatsächlich bekam er eine Menge Antworten, viele davon dürften für Hobbyköche neue Erkenntnisse bringen. Und auch für Anfänger waren einige Tipps dabei, die sich leicht umsetzen lassen und schnell für echten Fortschritt in der Küche sorgen dürften.

Gewürze machen den Unterschied

Dabei sind es oft die kleinen Tricks, die ein Gericht sofort um Klassen besser machen können. Ein User beispielsweise schwört auf einfache Gewürze: "Salz, Pfeffer oder Säure machen fast jedes Gericht besser. Wenn einem Gericht etwas fehlt, fügt einfach Salz, Pfeffer und Zitronensaft hinzu." Jemand anders empfiehlt Süße, zum Beispiel durch Honig oder braunen Zucker, für ein tolles Geschmackserlebnis.

Andere Tipps dürften nicht jedem so geläufig sein. So rät ein Koch, ein Ei in der Pfanne nicht bei hoher Hitze zu braten und zu wenden, sondern es bei niedriger Hitze unter einem Deckel zu belassen. Dann müsse man das Ei nicht einmal umdrehen. Wer sich nicht sicher ist, ob Gewürze zueinander passen, solle einfach den Geruchtstest machen, empfiehlt ein anderer: einfach alle Gewürzdosen gleichzeitig unter die Nase halten und dran schnuppern. Eine Köchin, die nach eigenen Angaben früher in einem Drei-Sterne-Restaurant gearbeitet hat, kostet nicht nur das fertige Gericht, sondern auch die einzelnen Zutaten – das ist dann wohl etwas für den trainierten Gaumen.

Hitze ist wichtig – aber zu heiß darf es auch nicht werden

Das Verhältnis von Zeit und Temperatur spielt in der Küche eine besonders wichtige Rolle, wenn man den Empfehlungen der Köche glauben darf. Jedenfalls betonen mehrere, wie wichtig es ist, dieses Zusammenspiel zu verstehen. "Viele unerfahrene Köche lassen ihre Pfanne nicht heiß genug werden", hat jemand beobachtet, der es anscheinend besser weiß. "Viele Gerichte werden ruiniert, weil die Leute einfach den Herd anmachen, fünf Sekunden warten und ihre Zutaten reinwerfen."

Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten. "Heißer bedeutet nicht schneller", gibt ein Koch zu bedenken. Alles auf die höchste Stufe zu stellen, führe nur zu "Rauch und halbgarem Essen mit einer verbrannten Außenseite" – leckere Gerichte brauchen eben ihre Weile.

Köche raten: "Sucht euch nicht diesen Beruf aus"

Ansonsten sind auch die praktischen Aspekte der Arbeit in der Küche nicht zu unterschätzen. Auffällig oft raten Küchenprofis sehr deutlich dazu, gute Messer zu kaufen und sie zu pflegen: "Schärft eure Messer, damit sind sie viel effizienter. Ein stumpfes Messer ist gefährlicher als ein scharfes." Um Ordnung in der Küche zu halten und einen reibungslosen Arbeitsablauf beim Kochen zu haben, sei es außerdem wichtig, alle benötigten Geräte und Zutaten vorher bereitzulegen und nach der Nutzung so schnell wie möglich abzuwaschen und wegzuräumen.

Klingt nach einem interessanten Job? In Wahrheit raten einige der Köche in dem Reddit-Thread ausdrücklich davon ab, sich beruflich in die Gastronomie zu begeben. Der Rat einer Köchin: "Nur weil du Kochen magst, heißt das nicht, dass du die Arbeit in einem Restaurant mögen wirst. Die Bezahlung ist meistens schlecht, außer wenn du in einem Sternerestaurant arbeitest, und es ist eine heiße Arbeitsumgebung mit hohem Druck. Wir verlieren viele Leute, weil sie nicht damit umgehen können, angeschrien zu werden."

Ein anderer Koch schreibt: "Sucht euch nicht diesen Beruf aus, wenn ihr ein Sozialleben haben wollt. Ich habe so viele talentierte Leute gesehen, die aufgehört haben, weil sie keine Zeit mehr mit ihren Familien und Freunden verbringen können." Am Ende könne es sogar vorkommen, dass man für Leute, die man selbst kenne, im Restaurant koche – ohne selbst mit ihnen am Tisch sitzen zu können.

