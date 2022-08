von Denise Snieguolė Wachter Wer nach einer fürstlichen Mahlzeit im Restaurant ordentlich Trinkgeld gibt, ist der Dank des Kellners sicher. Aber wer bekommt den Obolus eigentlich, wenn man ihn mit ec-Karte bezahlt?

Neulich war ich mit meinem Mann, meinem Bruder und dessen Frau im Urlaub. Ja, freiwillig! Wir ließen die Kinder bei den Großeltern und gingen zu viert in ein schönes Restaurant in der Hauptstadt Litauens, in Vilnius. Es geht hier jetzt weniger darum, wie gut das Essen im baltischen Fine Dining-Restaurant "Džiaugsmas" war und auch nicht darum, wie schön der Abend dort war.

Wir konzentrieren uns auf das Ende des Restaurantbesuchs. Als die Rechnung kam. Nein, auch hier gab es keine bösen Überraschungen, sondern die Frage nach dem Trinkgeld. Ob ich die Summe um zehn Prozent aufrunden könnte?, habe ich gefragt. Der sehr zuvorkommende und engagierte Kellner verneinte dies, rechnete den Betrag fürs Essen ab und kam mit einem anderen Gerät, den sogenannten "Tipit", also auf deutsch "Gib Trinkgeld".

Trinkgeld? Aber wer kriegt's?

Mit einem Rädchen konnte ich den Betrag einstellen, den ich für angemessen empfand, und bezahlte mit meiner Kreditkarte. Genial, oder? In Deutschland habe ich so etwas noch nicht gesehen. Aber schnell haben wir uns die Frage gestellt, kommt das Geld auch unserem Top-Kellner zugute? Oder wird der Bonus am Ende an alle verteilt? Und was passiert in Deutschland eigentlich mit dem Trinkgeld, wenn man die Summe einfach mit ec-Karte aufrundet und den ganzen Betrag auf diese Weise begleicht?

Mit diesen Fragen habe ich mich an den "Deutscher Hotel- und Gaststättenverband" (Dehoga) gewandt. Jürgen Benad, der Geschäftsführer der Dehoga, hat mir versichert, dass das Trinkgeld, wird es per ec-Karte gezahlt, bei den Beschäftigten auch ankommt: "Oft gibt es einen Trinkgeld-Tronc, in den zunächst alle Trinkgelder fließen. In der Regel werden sie dann nach einem bestimmten Verteilerschlüssel zwischen dem Servicepersonal und den übrigen Beschäftigten aufgeteilt."

Trinkgeld lieber bar geben?

Wie ein Betrieb aber mit Trinkgeldern umgeht, bestimmt am Ende immer noch der Unternehmer oder der Betriebsleiter. Oft wird als Trinkgeld immer noch Bargeld bevorzugt, auch wenn die Rechnung selbst mit Karte beglichen wird. Das liegt auch daran, "dass bei Kartenzahlungen Transaktionsgebühren auf den Gesamtumsatz inklusive des Trinkgeldes erhoben werden", sagt Benad.

Am Ende bleibt (bislang) also nur Folgendes: Wer seinem Lieblingskellner ein ordentliches Trinkgeld geben möchte, steckt es ihm besser bar zu. Wer möchte, dass auch die anderen aus dem Team eine Aufmerksamkeit erhalten, zahlt das Trinkgeld mit Karte.