Tim Mälzer sagte einmal im Interview mit dem stern, dass er glaube, dass ihn die Frauen zu prollig finden. Und deshalb keine Lust haben, gegen ihn anzutreten. Beobachtet man den Blick von Sterneköchin Tanja Grandits in der aktuellen "Kitchen Impossible"-Folge, dann sieht man die zierliche Frau immer leicht zusammenzucken, wenn Mälzer seine Schimpftiraden ablässt. Es sei einfach etwas Männliches sich zu messen, findet Grandits, ihr sei das nicht wichtig. Was zählt, sind die Teller, die sie am Ende ihren Gästen serviert.

Dennoch ist es erstaunlich: "Kitchen Impossible" ist in der vierten Staffel und nur eine Frau stellt sich dem Duell. Das ist bezeichnend für die Spitzengastronomie. Erst vor knapp einer Woche wurden die diesjährigen Michelin-Sterne verliehen. Was auffällt: Von rund 300 Köchen sind die meisten männlich und weiß. Im Drei-Sterne-Bereich tummeln sich ausschließlich Männer, bei den Neuzugängen wurde dieses Jahr nur eine Frau mit thailändischen Wurzeln ausgezeichnet. Diversität und Balance sehen anders aus.

Aber vielleicht ist es ja auch wirklich Mälzer, der oft etwas derb rüberkommt und wenn man ihn nicht kennt, gern in eine Schublade steckt. Dabei wünscht er es sich sogar, sich mit mehr Frauen zu duellieren. Wie er dem stern bereits vor einiger Zeit verriet, mangele es nicht an Anfragen vom "Kitchen Impossible"-Team, nur die Frauen würden einfach nicht wollen.

Kitchen Impossible - eine Hommage an die Frauen

Zumindest in dieser Folge stehen die Frauen im Vordergrund. Allen voran Tanja Grandits, die auf einem Fischkutter kiloschwere Fische schleppen muss und mit ihren Kochkünsten überzeugt. Sie ist mit zwei Michelin-Sternen und 18 Punkten im Gault Millau dotiert. Damit gehört sie zu den weltbesten Köchen. Auch den Titel "Koch des Jahres" durfte die gebürtige Deutsche, die in der Schweiz das Restaurant "Stucki" führt, bereits tragen.

Dann ist da Haya Molcho, die sich gewissermaßen ein Imperium mit ihren israelischen Restaurants "Neni" aufgebaut hat und die die Levante-Küche im deutschsprachigen Raum (inklusive Mallorca) hip gemacht hat. Für Mälzer ist sie eine Koryphäe. Außerdem wird die portugiesische Köchin Lucia vorgestellt. Die 33-Jährige kocht traditionelle Gerichte, für die Einheimische sowie Touristen Schlange stehen.

Es ist diese Leichtigkeit, die Sterneköchin Grandits an den Tag legt. Sich groß aufbauschen oder gar mit Schimpfwörtern um sich werfen, ist nicht ihr Stil. Und deshalb ist sie genau die richtige Gegnerin für Tim Mälzer, wobei er sie bei den Aufgaben oft unterschätzt, wenn er beispielsweise davon ausgeht, sie als Spitzengastronomin könne nicht mal Reis kochen. Am Ende gewinnt trotzdem Mälzer, wobei gewinnen relativ ist. Gewonnen haben die Köchinnen, die sich in dieser Männerbranche durchsetzen konnten.