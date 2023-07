Unterwegs in Südkorea: Was man dort unbedingt essen sollte

Man muss nicht ins weit entfernte Südkorea reisen, um authentische koreanische Küche erleben zu können. Restaurants wie "Seoul 1988" in Hamburg bieten seit Jahren Einblicke in die fernöstliche Küche, die viele schmackhafte Klassiker zu bieten hat. Doch isst man diese Sachen auch dann, wenn man wirklich mal vor Ort ist? Auf einer Reise nach Seoul hat sich der Autor auf die Suche nach dem gemacht, was man in der südkoreanischen Hauptstadt auf keinen Fall verpassen sollte und sprach mit Menschen, die dort leben.

Wenig für Veganer

"Koreanische Küche basiert auf dem Prinzip, dass man isst, was da ist", verriet eine Einheimische, die mehrere Jahre in Seoul gelebt hat. Dieser Grundsatz wirkt sich besonders auf einen Aspekt der Gerichte in der Millionenmetropole aus – sie sind erstaunlich selten vegetarisch oder gar vegan. "Eine solche Szene gibt es hier eigentlich kaum", hieß es weiter.

Wer also kein Fleisch mag, kommt manchmal um das Aussortieren einzelner Zutaten aus den zahllosen Bowls und Pfannen nicht herum. Wer außerdem keine Meeresfrüchte oder Fisch isst, muss ganz genau hinschauen, was auf den Teller kommt.

Für alle anderen bietet Südkorea eine große Vielfalt unterschiedlicher Speisen, die man – zumeist mit einem anderen Schärfegrad – inzwischen auch in Deutschland kennt (Mehr dazu: Diese acht Gerichte sollten Sie beim Koreaner bestellen). Da viele dieser Mahlzeiten in ihrem Heimatland aber durchaus anders schmecken, sollte man, selbst wenn man bereits tausend Mal Kimchi gegessen hat, dort alles nochmal probieren.

Auf Märkten in Südkorea gibt es viel zu entdecken

Auf eine Auswahl möglicher Restaurants möchte man sich aber nicht festlegen. "Seoul ist diesbezüglich sehr schnelllebig. Besser man schaut nach Lokalitäten, die eine bestimmte Mahlzeit zubereiten, als sich die Namen der Restaurants einzuprägen", hieß es nur.

In der nachfolgenden Galerie erfahren Sie, was das zum Beispiel sein könnte. Dabei ist die Auswahl relativ harmlos gehalten – wer wirklich auf der Suche nach einem kulinarischen Abenteuer ist, sollte sich Märkte wie den Gwangjang Markt oder den Noryangjin Fischmarkt ansehen – hier bekommt man auch diverse Insekten und exotische Meeresfrüchte, die man als Tourist teilweise eher als Mutprobe betrachten würde, zum Beispiel geröstete Käferlarven.

Transparenzhinweis: Diese Reise nach Südkorea sowie die Berichterstattung vor Ort erfolgte auf Einladung von Samsung Electronics.