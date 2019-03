Die einen lieben den Schokoladenpudding mit dem Sahnehäubchen aus den Discountern, die anderen den Vanillepudding. Auch der schmeckt wie schon der Schokopudding bei allen Discountern gleich - also von Netto, Penny, Aldi oder Lidl - und kostet sogar das gleiche. Nämlich 19 Cent. Aber was kann man für diesen Preis eigentlich erwarten? Spoiler: Vanille werden Sie in all den Vanillepudding-Bechern auf jeden Fall nicht finden.



Grenzt das nicht schon fast an Verbrauchertäuschung? Nein, denn auf allen "Dessertcremes" wie sich die Vanillepuddings nennen, steht ganz klar "Dessert" oder "Pudding mit Vanillegeschmack" und nicht mit echter Vanille.



Woher die "Vanille" im Vanillepudding kommt

Bei den Grundzutaten unterscheiden sich die Vanillepuddings von den Schokopuddings eigentlich recht wenig. Die Basis ist entrahmte Milch. Die kann man auch als "Wassermilch" bezeichnen, denn sie hat etwa nur noch 0,5 Prozent Fett. Beim Vanillepudding wird außerdem Sahne verwendet, das ist zumindest eine Zutat, die so im Schokopudding (außer im Sahnetopping) nicht vorkommt. Da wird das Fett durch Zucker ersetzt. Aber auch die vermeintlichen Vanillepuddings sparen nicht mit der Süße. Durchschnittlich werden pro Becher 27 g Zucker verwendet, dass entspricht etwa 9 Stück Würfelzucker. Der Vanillepudding von Aldi ist dabei der süßeste, der von Penny der am wenigsten süße. Trotzdem: Wenig Zucker ist das bei allen nicht.

Pflanzenfett, Mono- und Diglyceride sind Speisefettsäure, die den Pudding schön glänzend machen. Die sind günstiger als tierische Fette. Die Lebensmittelindustrie kann in diesem Fall ihren Geldbeutel schonen. Die Festigkeit entsteht bei allen Vanillepuddings mithilfe von Speisegelatine, die wird meist aus Schweineknochen gewonnen. Beim Pudding von Lidl sogar aus Rinderknochen - also nichts für Vegetarier. Wie schon bei den Schokopuddings wird das Sahnetopping mit Stickstoff aufgeschlagen, um es so haltbarer zu machen.

Vanille ist nicht gelb

Und die Vanille? Die wird ausschließlich als Aroma angegeben. Echte Vanille ist hier nicht zu finden, sonst hätte der Pudding auch kleine schwarze Pünktchen, die charakteristisch für den Einsatz von echter Vanille sind. Außerdem ist Vanille auch nicht gelb, eine Assoziation, die uns die Industrie eingetrichtert hat. Sie ist nämlich schwarz. Wenn man ein Vanille-Eis beispielsweise zubereitet, ist der Farbgeber eigentlich nur die Sahne-Milch-Mischung und eben die charakteristischen Pünktchen im Eis. In der Industrie wird mit Farbstoffen nachgeholfen. Alle Vanillepuddings enthalten den Farbstoff Beta-Carotin, der meist synthetisch hergestellt wird.

Aus entrahmter Milch, viel Zucker, tierischer Gelatine, Aromen, Farb- und Zusatzstoffen entsteht ein Industrieprodukt, das sich Pudding mit Vanillegeschmack nennen darf. Und wo bleibt der Genuss? Der steht bei diesem Produkt eher nicht im Fokus.