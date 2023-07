von Denise Snieguolė Wachter Ein Grund zur Freude ist es nicht: Sieben von 17 getesteten veganen Nugget-Alternativen rasseln bei "Ökotest" durch. Dafür gibt es vier Produkte, die mit ihren Inhaltsstoffen zumindest gut abschneiden. Eine richtige Alternative sind die veganen Nuggets trotzdem nicht.

Chicken Nuggets sind ein beliebter Snack bei Kindern. Wer Tierleid umgehen möchte, greift immer öfter zu den veganen Alternativen. Aber richtige Alternativen sind sie nicht: Im "Ökotest" schneiden die Nugget-Produkte bezüglich der Inhaltsstoffe schlechter ab als die Produkte mit Hähnchenfleisch. Wie auch schon im Chicken Nugget-Test von "Ökotest" zählen auch in diesem Test "Burger King" und "Iglo" zu den Verlierern. Weitere Schlusslichter sind die Produkte von "McDonald’s", der Marke "Like Meat" sowie "Veganz", "The Vegetarian Butcher" und "Penny".

Schlechte Noten bekommt die Hälfte der Produkte, weil sie Mineralölbestandteile enthalten. Vor allem die Werte in den "Like Meat Like Nuggets", den "Bio Bio Vegane Nuggets" und den "Iglo Green Ciuisine Vegane "Chicken" Nuggets" erreichen die Stufe "stark erhöht". MOSH/MOSH­-Analoge reichern sich im menschlichen Körper an und stellen dort die größte Verunreinigung dar. Die gesundheitlichen Folgen sind unklar.

Vegane Nuggets: Industrielles Fertigprodukt

Obwohl die Nuggets keine tierischen Produkte, sondern pflanzliche Grundstoffe enthalten, muss dennoch klar sein, dass es sei bei den Nuggets um industriell hergestellte Fertigprodukte handelt. Diese sind zum Teil voll von Zusatzstoffen. Hersteller setzen nicht nur auf Gemüse und Getreide, sondern auch auf Verdickungsmittel und Aromen. "Ökotest" moniert auch die Phosphatzusätze. Sie schreiben: "Große Mengen an Phosphaten können den Nieren schaden. Auf den Zusatz sollten die Hersteller aus unserer Sicht daher verzichten. Die Produkte von The Vegetarian Butcher und Veganz sind mit Eisen (Eisendiphosphat) angereichert. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät von Eisenzusätzen in Lebensmitteln ab."

Wer nicht auf Nuggets verzichten möchte, der kann zu diesen vier vegnanen Produkten greifen: Die Nuggets der Marken "Endori", "Green Legend", "Globus" und "Rügenwalder Mühle" schaffen es auf ein Gesamturteil „gut“, auch bezüglich der Inhaltsstoffe. Ökotest schreibt: "Nuggetfans, die kein Huhn essen möchten, haben also eine Alternative."

