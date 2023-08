von Denise Snieguolė Wachter Fischstäbchen ohne Fisch sind etwas Neues. Zumindest gibt es hier seltener Fettschadstoffe als im tierischen Produkt. Aber sind sie wirklich besser? "Ökotest" kann nur zwei Stäbchen empfehlen.

Die Liste der Inhaltsstoffe ist wenig appetitlich: Reismehl, Soja- oder Weizenprotein, bei immerhin zwei Produkten auch Gemüse. Hinzu kommen eventuell Fette, Emulgatoren, Stabilisatoren, Konservierungsstoffe oder zugesetzte Vitamine. Und: Fast alle Veggie-Stäbchen helfen beim Geschmack mit Aromastoffen nach. Zumindest steckt hier kein Tierleid drin, trotzdem ist das vegane Fischstäbchen ein hoch verarbeitetes Produkt.

"Ökotest" hat zwölf vegane Fischstäbchen-Alternativen ihrem akribischen Test unterzogen und kann schlussendlich nur zwei Produkte empfehlen: Die veganen Stäbchen aus der Iglo-Linie "Green Cuisine" (1,39 Euro pro 150 g) und die veganen Stäbchen von Kaufland (1,73 Euro). Woran hapert's bei den anderen?

Besser fürs Tierwohl, schlechter für die Gesundheit

Geschmacklich kann man bei den meisten Produkten nur erahnen, dass es sich um Fischstäbchen handeln soll. In den Stäbchen der Marken Bofrost und Gutfried haben sich auffällig viele Keime breitgemacht. Gutfried ist insgesamt Testverlierer: "Sie waren am stärksten mit Mineralölbestandteilen (MOSH/MOSH-Analoge) verunreinigt, die sich im Körper anreichern können, und setzen als Backtriebmittel Diphosphate ein. Phosphate können auf Dauer den Nieren schaden oder die Innenwände der Gefäße verändern", schreibt "Ökotest". Die Stäbchen der zum Fleischkonzern Tönnies gehörenden Marke fallen mit "ungenügend" durch. Mittlerweile gibt es sie auch nicht mehr auf dem Markt.

Wer zur Veggie-Stäbchen greift, tut zwar etwas fürs Tierwohl. Doch was die Schadstoffe angeht, fanden die Tester zum Teil krebserregende Fettschadstoffe in der Panade der veganen Stäbchen. Auch wenn es weniger waren als bei den tierischen Vorbildern. Dafür fanden die Tester in zwei Produkten Anzeichen von Verkeimung, kein Thema bei den "echten" Fischstäbchen. In puncto Gesundheit schlägt Fisch die veganen Alternativen, denn er enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die nur in Fisch und Algen vorkommen.

Den ganzen Test können Sie hier gegen Gebühr lesen!