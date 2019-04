Vegetarier und Veganer haben es in Deutschland nicht leicht. Der Grund: die Speisekarten mancher Restaurants. Auf Twitter teilen Nutzer die dreistesten "Angebote". Auch im Supermarkt nimmt man es mit dem Begriff "vegetarisch" nicht so genau. Selbst in der Mensa oder Kantine wird es nicht besser. Offenbar kann man sich nur auf die eigenen Kochkünste verlassen.