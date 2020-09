Sehen Sie im Video: Dieses Restaurant ist viermal so erfolgreich wie vor Covid-19 – das ist sein Geheimnis.





Gastronomie-Erfolg durch Corona: Dieses Restaurant hat im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit den Folgen der Covid-19-Krise zu kämpfen. Laut eigener Angaben ist das „Craft“ in Birmingham viermal so erfolgreich wie vor der Pandemie. 600 Speisen gehen pro Woche über die Ladentheke. Vor dem Lockdown waren es nur 150.

Was ist der Grund für den Erfolg?

Die Gäste sitzen in versiegelten Glasblasen. So sind die Kunden geschützter und genießen gleichzeitig mehr Privatsphäre. Eine ähnliche Idee hat ein Restaurant in New York City. Da das Essen in der US-Metropole in Innenräumen immer noch verboten ist, setzt das „Café du Soleil“ auf große Plastikkugeln. Die Kugeln haben sich bei den Kunden als äußerst beliebt erwiesen, sagen die Betreiber.





